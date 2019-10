Volevo fare la rockstar: anticipazioni seconda puntata

Volevo fare la rockstar: cosa succede nella seconda puntata

Dopo la prima spumeggiante puntata che ci ha permesso di conoscere i personaggi principali di questa commedia, Volevo fare la rockstar entra nel vivo. Cosa succederà nella seconda puntata che andrà in onda su Rai Due il prossimo mercoledì 6 novembre? Olivia (Valentina Bellè), dopo l’incidente e l’incontro con l’affascinante neuropsichiatra capisce che ha bisogno di inseguire i propri sogni e quindi farà di tutto per incidere il suo tanto desiderato disco musicale. Nonostante gli impegni e il peso della famiglia sulle spalle, la giovane 27enne capisce che è giunto il momento di riprendere in mano la sua vita e realizzare il proprio sogno di diventare una cantante di successo. Nel frattempo, dovrà anche destreggiarsi tra la presenza ingombrante di una madre strampalata e un fratello, adolescente, che ha l’innata capacità di mettersi nei guai.

Volevo fare la rockstar: problemi economici per Francesco nel prossimo episodio

Nella prossima puntata di Volevo fare la rockstar vedremo Francesco (Giuseppe Battiston) alle prese con qualche problema finanziario. Dopo il folgorante incontro con Olivia, l’uomo decide di investire tutti i suoi risparmi per l’acquisto di un supermercato. Ma le cose non vanno per il verso giusto e l’uomo avrà una brutta sorpresa. Riuscirà a reagire a questa situazione di difficoltà e a uscire dai guai? Sfide da affrontare anche per le gemelline: Viola si batte sul campo da rugby mentre Emma, di nascosto da sua madre, va a fare visita alla nonna Nadja a Villa Erti. Eros invece cercherà di rimediare ai brutti voti che sta prendendo a scuola con un astuto stratagemma.

Volevo fare la rockstar: la seconda puntata andrà in onda mercoledì 6 novembre

L’appuntamento con Olivia, Francesco e gli altri protagonistii della fiction Volevo fare la rockstar è previsto per mercoledì 6 novembre alle ore 21.25 su RaiDue. Il soggetto della serie prende spunto dai racconti del blog di Valentina Santandrea e dato il successo che hanno avuto, ci sarà sicuramente da divertirsi con la trasposizione sul piccolo schermo.