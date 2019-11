Volevo fare la rockstar, anticipazioni quarta puntata: il segreto di Olivia

Volevo fare la rockstar: anticipazioni trame prossimi due episodi

La nuova serie di RaiDue Volevo fare la rockstar è oramai arrivata al giro di boa. Mercoledì 20 novembre andrà infatti in onda la quarta puntata di questa fiction italiana che sta stupendo sempre più i telespettatori. Merito del cast e merito anche di Gorizia, città che si sta rivelando un’ambientazione perfetta grazie agli scorci che regala. I protagonisti oramai li conosciamo: mamma sprint Olivia, le due gemelle, il buon Francesco e la perfida, solo in apparenza, signora Nice. Ma cosa succederà nei prossimi due episodi di Volevo fare la rockstar? La relazione di Olivia con Cesare prosegue, mentre suo fratello Eros sembra essere sempre più preso da Martina. E le gemelle cosa stanno facendo? Emma frequenta sempre di più la villa della signora Nice scoprendo con la donna forti affinità; Viola i viene a conoscenza di un segreto molto importante che riguarda sua madre. La vita di Olivia (Valentina Bellè) giunge a un punto di non ritorno: la scoperta di questo segreto, costringerà la donna a riflettere sulla sua vita e a prendere importanti decisioni.

Volevo fare la rockstar: la trama dell’ottavo episodio

Nell’ottavo episodio di Volevo fare la rockstar vedremo invece Francesco alle prese con un periodo non particolarmente florido per il suo supermercato. Ci penserà Olivia ad aiutarlo con un’idea davvero grandiosa se dovesse andare in porto. L’obiettivo è scovare e rivedere prodotti locali ricercatissimi. Per questo i due partono per un vero e proprio viaggio on the road incontrando molte sorprese sul loro cammino. Eros e Martina partono per la Slovenia e quest’avventura movimenterà la loro relazione. Viola è determinata a conoscere la vera identità del padre, mentre Emma stringe un’amicizia molto profonda con la signora Nice.

Volevo fare la rockstar: come rivedere le puntate

Volevo fare la rockstar è divisa in episodi della durata di 50 minuti circa l’uno. Come fare a rivedere un episodio se si è perduta la messa in onda? Nessun problema: basterà accedere al sito della Rai o all’applicazione RaiPlay per trovare la lista degli episodi completa. Per tutti gli altri l’appuntamento con la quarta puntata di Volevo fare la rockstar è per mercoledì 20 novembre alle ore 21.20 su Rai Due.