Voci su Melissa Satta, “è incinta”: mossa a sorpresa di mamma Beretta

Anna Tatangelo, a gran sorpresa, nelle scorse ore ha annunciato di essere incinta. A breve potrebbe arrivare un altro scoop riferito a una dolce attesa vip. Si sussurra che anche Melissa Satta stia portando avanti una gravidanza. La showgirl e modella sarda fa coppia fissa da più di un anno con un rampollo bresciano assai noto al gossip del Bel Paese, Carlo Gussalli Beretta. Il giornalista Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter ‘Chicche di gossip’, ha spiegato che nei salotti della Milano bene tutti starebbero parlando della presunta gravidanza.

I più attenti hanno inoltre notato che, nelle ultime settimane, l’ex velina di Striscia la Notizia indossa sempre abiti larghi e non aderenti. Secondo molti uno ‘stratagemma’ per celare la presunta dolce attesa. Ma c’è dell’altro: da quando Satta e Beretta hanno iniziato a frequentarsi, il gossip ha tirato in mezzo anche la madre del rampollo, la signora Umberta Gnutti Beretta. L’imprenditrice è stata più volte chiacchierata dalla cronaca rosa anche negli anni precedenti, quelli in cui il figlio stava assieme all’influencer Giulia De Lellis.

Racconti che sanno più di leggenda che di realtà hanno sostenuto che Umberta sia assai attenta alle frequentazioni del figlio. C’è chi ha malignato non poco, affermando che De Lellis non sia mai stata particolarmente apprezzata dall’allora ‘suocera’. Stesse voci sono trapelate in riferimento alla Satta. Ma nei giorni scorsi una ‘mossa‘ di Umberta ha fatto credere il contrario.

La ‘mossa’ dolce della madre di Carlo Beretta

L’imprenditrice bresciana ha partecipato alla sua quinta edizione di Camera Moda Fashion Trust Grant, pubblicando sul suo profilo Instagram una serie di scatti dell’evento. In uno ha immortalato il figlio e Melissa Satta sorridenti e felici. Un bel quadretto di due piccioncini innamoratissimi. Insomma, un gesto di una ‘suocera’ che è contenta di vedere il suo frutto d’amore accompagnato dalla donna che gli è al fianco, in questo caso appunto Melissa Satta. Non è da escludere la signora Umberta abbia deciso di far trapelare più dolcezza nei confronti della showgirl per via della presunta gravidanza che, tra l’altro, la renderebbe nonna.