Melissa Satta, retroscena sulla storia con Beretta: c’entra la mamma di lui

Silvia Toffanin è tornata su Canale 5 con una nuova puntata di Verissimo e la prima ospite di oggi, 17 maggio 2025, è stata Melissa Satta. L’ex velina ha raccontato cosa sta succedendo nella sua vita, tra amori passati e presenti, e ha parlato anche del rapporto con il figlio. Ha rivelato inoltre un retroscena sulla storia con Carlo Beretta, confermando indirettamente ciò che l’opinione pubblica sospettava da tempo.

Melissa Satta e Carlo Beretta: galeotta la mamma di lui

Che tra Melissa Satta e la signora Umberta ci fosse un rapporto speciale non era un mistero, però, ciò che in pochi sapevano è che la suocera conosceva già l’ex velina. Le due, infatti, si erano incontrare in diverse occasioni durante gli eventi di moda, ed è proprio lì che Melissa ha visto per la prima volta Carlo Beretta. Così tra un incontro e l’altro, qualche scambio di messaggi, e probabilmente l’approvazione di mamma, il giovane le ha chiesto di uscire.

La storia d’amore con Carlo

Melissa ha raccontato che, inizialmente, non era convinta che tra lei e Carlo potesse funzionare. L’ex velina si era appena lasciata con Matteo Berrettini e lui con Giulia De Lellis. Ha spiegato di non avere alcuna intenzione di buttarsi a capofitto in una nuova relazione. Eppure, il modo di fare di Beretta l’ha conquistata fin dal primo momento.

Nonostante la differenza di età, tra loro c’è feeling sotto ogni punto di vista. Sono molto complici, legati e condividono tanto, senza però, rinunciare ai propri spazi. Sono fidanzati da un anno e non hanno mai litigato. L’uno riesce sempre a comprendere l’altro: tra i due c’è dialogo e confronto continuo, qualcosa che, secondo quanto emerso dal racconto di Satta a Verissimo, è mancato in altre relazioni.

Anche il figlio Maddox e la sua famiglia hanno accettato Carlo fin da subito, tanto che hanno trascorso il Natale 2024 insieme ai familiari di lui.

Insomma, la storia con Carlo Beretta sembra avere tutti i presupposti per un matrimonio in futuro e l’arrivo di un secondo figlio. Melissa non l’ha dichiarato esplicitamente, ma ha fatto capire tra le righe di essersi riscoperta e di voler vivere questa relazione in modo sereno, come non è riuscita a fare in passato.

Il rapporto con l’ex Berrettini

Nel corso dell’intervista, Melissa Satta non ha perso occasione di parlare anche del suo ex fidanzato Matteo Berrettini. Nonostante tra i due non abbia funzionato, l’ex velina ha affermato di stimarlo e volergli bene, spiegando che è stata una persona importante nella sua vita che non potrà mai dimenticare.