Voci di flirt tra Brumotti e Belen Rodriguez, il biker: “Ora parlo io e vi dico che è un gran cavolata”

Lo scorso marzo, poco dopo la conclusione del Festival di Sanremo, si è diffusa la voce di un presunto flirt tra Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti. C’è chi ha sussurrato che i due si sarebbero conosciuti nella Città dei Fiori durante la kermesse e si sarebbero poi frequentati in segreto a Genova. Sulla voce è intervenuto nelle scorse ore il diretto interessato attraverso un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, facendo chiarezza sul legame con la showgirl. Anzi, sul non legame, visto che l’ex inviato di Striscia la Notizia ha bollato le indiscrezioni sulla modella argentina come fake news. Insomma, non c’è stata alcuna liaison segreta.

Vittorio Brumotti sulle voci di un flirt con Belen Rodriguez: “Cavolata”

“La relazione con lei è una grande cavolata”, ha dichiarato Brumotti in riferimento al presunto legame con Belen. Dunque non c’è stato nessun flirt sanremese, nonostante alcuni presunti ben informati, durante i giorni del Festival, hanno raccontato che i due sarebbero stati avvistati in atteggiamenti complici. Quando trapelò la voce, il giornalista Gabriele Parpiglia si affrettò a sostenere che si trattava di una notizia falsa, spiegando che fonti vicine alla showgirl l’avevano messo al corrente di uno sfogo di quest’ultima. In particolare, Rodriguez si sarebbe lamentata per l’ennesima indiscrezione infondata messa in circolo sul suo conto. Ora è lo stesso Brumotti a confermare che non ha avuto alcun rapporto intimo con la conduttrice.

Le conquiste sentimentali e la fine della storia d’amore con Annachiara Zoppas

Al Fatto Quotidiano, il biker ha anche raccontato alcuni aneddoti curiosi relativi alle sue conquiste sentimentali, rivelando che quando ha iniziato a frequentare il mondo televisivo era spesso in compagnia di soubrette. Poi, però, si è ritrovato solo quando ha cominciato a fare inchieste: “Ho passato un periodo molto solo, anche gli sponsor mi avevano abbandonato, non mi ospitavano neanche più nei centri commerciali. Dalle soubrette al nulla, poi sono passato ad avvocatesse, manager e magistrate“.

Brumotti si è poi legato per diversi anni ad Annachiara Zoppas. La relazione è giunta al capolinea lo scorso agosto. Il biker ha spiegato che le loro strade si sono divise dopo sette anni “meravigliosi”, sottolineando di aver vissuto un amore con la A maiuscola. Inoltre ha aggiunto che nel corso della love story si sono aiutati molto reciprocamente e che la scelta di mettere fine al legame è stata presa di comune accordo. Ha anche tenuto a rimarcare che continua ad avere una profonda stima per l’ex compagna, alla quale ha augurato ogni bene possibile per il futuro.