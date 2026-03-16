Belen fa coppia con Brumotti? L’argentina rompe il silenzio e si sfoga, “ecco la verità”

Negli ultimi giorni il gossip ha braccato Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti. Voci hanno parlato di un presunto flirt sbocciato a Sanremo durante il Festival e proseguito nei giorni successivi a Genova. Cosa c’è di vero? La modella e il biker si stanno davvero frequentando? A quanto pare no. Si sarebbe di fronte a una fake news. Questo almeno è ciò che avrebbe fatto chiaramente intendere la stessa conduttrice argentina, come rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter.

Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti insieme? No, “fake news”

Parpiglia si è interessato al gossip che ha visto protagoniste le due star, spiegando che quanto circolato nei giorni scorsi in merito a una presunta love story segreta tra i due è una notizia falsa. Il giornalista, a supporto di quanto esternato, ha riferito che Belen si è sfogata con una sua fonte, affermando che Brumotti non è il suo nuovo fidanzato.

La Rodriguez continua quindi a essere single e ad avere il cuore libero. Anche Brumotti dovrebbe essere libero da impegni sentimentali in questo momento, dopo che lo scorso agosto ha annunciato la rottura con la fidanzata storica Annachiara Zoppas. I due facevano coppia da 7 anni. La fine del rapporto è stata decisa consensualmente. Entrambi, nel riferire pubblicamente il crac d’amore, avevano fatto sapere che avrebbero continuato a volersi bene e a stimarsi.

Il periodo complesso di Belen che adesso si basta da sola

Tornando a Belen, sta vivendo un periodo complesso dal punto di vista umano. Nei mesi scorsi la showgirl ha rivelato che gli ultimi tre anni sono stati i più difficili della sua vita. Un periodo in cui ha conosciuto anche il demone della depressione. Oggi sta pian piano uscendo dal momento buio e non ha intenzione di avviare relazioni sentimentali, a meno che ne valga davvero la pena. “Mi basto da sola”, ha ripetuto di recente più volte, aggiungendo che l’uomo che la può stregare deve essere un valore aggiunto nella sua vita e non una persona non indipendente e non risolta.

Nei mesi scorsi Belen ha anche ricucito il rapporto familiare con la sorella Cecilia che, per motivi mai del tutto chiariti, aveva smesso di parlare con ‘Belu’ per mesi. Insomma, l’ex moglie di Stefano De Martino sta mettendo a posto tutti i tasselli del suo privato. E chissà che prima o poi sistemerà anche quello relativo agli affari di cuore.