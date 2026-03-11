Belen e Brumotti, scoppia il gossip. La testimone: “Ecco cosa è successo a Sanremo”

Belén Rodríguez, tanto per cambiare, torna a essere chiacchierata dal gossip del Bel Paese. Di recente, la showgirl ha fatto intendere di avere trascorso qualche giorno a Genova. Che cosa ci faceva la modella nel capoluogo ligure? Inizialmente qualcuno ha pensato che fosse lì per incontrare il cantante Olly, con il quale si mormora da tempo che abbia un rapporto speciale. In verità, non sono mai trapelate paparazzate compromettenti dei due, né un altro straccio di prova che testimoni siffatto presunto legame sentimentale. E infatti l’ex moglie di Stefano De Martino pare che abbia fatto tappa a Genova non per vedere l’artista. E quindi? Deianira Marzano ha lanciato un’indiscrezione alquanto curiosa che coinvolge un altro volto molto conosciuto dal pubblico italiano, quello di Vittorio Brumotti.

Flirt tra Belen e Vittorio Brumotti? L’indiscrezione

L’esperta di gossip campana ha spiegato che una sua fonte le ha spifferato che Belén ha passato un weekend a Genova e che si sarebbe vista con Brumotti. Stando a quanto riferito da tale ‘gola profonda’, Rodriguez e l’ex inviato di Striscia la Notizia erano già stati visti a Sanremo durante la settimana in cui la città dei fiori ha ospitato il Festival. “Erano molto in sintonia, cercavano il contatto fisico, soprattutto lei”, ha sostenuto la fonte che ha parlato con Marzano. Che ci sia quindi un flirt in corso tra il biker e la modella? Per il momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito le voci circolate sul loro conto.

Brumotti, Belen e la singletudine…

Belen si professa single da mesi. La showgirl, in diverse interviste recenti, ha riferito che in questo momento della sua vita ha imparato a bastarsi da sola e che non ha alcuna intenzione di accontentarsi in amore. Tradotto: se arriverà l’uomo che le farà perdere la testa, porte aperte, altrimenti viva la “singletudine”.

A proposito di single, anche Brumotti al momento non dovrebbe avere il cuore occupato. Lo scorso agosto, l’ex inviato di Striscia la Notizia aveva rivelato che la love story con Annachiara Zoppas era giunta al capolinea dopo 7 anni d’amore. Il biker aggiunse che la scelta di mettere fine alla relazione era stata presa di comune accordo con la donne e che, nonostante la rottura, sono rimasti affetto e stima reciproci.