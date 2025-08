Brumotti, finita con Annachiara Zoppas: annuncio inatteso, chi ha lasciato chi

Vittorio Brumotti torna single dopo 7 anni d’amore con la fidanzata Annachiara Zoppas. L’annuncio della rottura è stato dato dal diretto interessato attraverso un post pubblicato nelle storie Instagram. Un fulmine a ciel sereno, considerando che la coppia era ritenuta ‘solida’. Il conduttore di Paperissima Sprint nonché inviato di Striscia la Notizia ha diramato un conciso comunicato in cui ha reso noto che la relazione sentimentale è giunta al capolinea. In particolare, Brumotti ha spiegato che la decisione di porre fine al rapporto è stata presa di comune accordo con l’ormai ex compagna. Inoltre ha precisato che gli anni vissuti con Zoppas sono stati stupendi e che alla ragazza rimarrà legato da un forte affetto e da una profonda stima.

Vittorio Brumotti annuncia la rottura con Annachiara Zoppas

“La relazione con Annachiara è giunta al capolinea. Le nostre strada si separano dopo 7 anni meravigliosi, frutto di un amore con la A maiuscola e in cui ci siamo aiutati molto reciprocamente”, ha scritto il volto di Striscia la Notizia nell’annunciare la conclusione del legame sentimentale. “Si tratta di una decisione che abbiamo preso di comune accordo e auguro tutto il meglio ad Annachiara a cui sarò sempre legato da un affetto e una stima profondi”, ha concluso Brumotti.

La relazione con l’influencer era sbocciata nel 2018. Zoppas e il conduttore hanno sempre mantenuto un profilo basso dal punto di vista mediatico. In una intervista recente, Brumotti aveva spiegato che la ragazza rispettava profondamente il suo lavoro, chiarendo anche perché non aveva interesse ad esporre la relazione sui social: “Lei è una santa. La tengo nascosta, non pubblichiamo quasi niente perché subito arrivano minacce di morte”. Brumotti, per via dei suoi servizi a Striscia la Notizia contro la droga e contro certi atteggiamenti incivili, da tempo è bersaglio di minacce e intimidazioni.

Chi è Annachiara Zoppas

Vittorio Brumotti, 45 anni, non ha bisogno di presentazioni. Meno conosciuta è invece Annachiara Zoppas che rispetto al conduttore è più giovane di 12 anni. La ragazza è attiva come influencer nel settore della moda. Su Instagram conta oltre 100mila followers. Zoppas può essere anche considerata un’ereditiera e figlia d’arte. Infatti appartiene a una famiglia di ricchi imprenditori. Suo padre è Enrico Zoppas, persona nota nel mondo degli affari nonché Presidente del Gruppo San Benedetto. Sua madre era Ilona Preiningerova, modella cecoslovacca deceduta nel 2007.

Annachiara ha studiato fashion e moda alla European Business School e poi all’Istituto Marangoni di Milano. Per perfezionare il suo percorso scolastico si è trasferita a Londra dove ha conseguito la laurea in Fashion Marketing and Design alla Regent’s University.