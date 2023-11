Vladimir Luxuria: tutto sul nuovo fidanzato: prime foto, chi è, età

Poco più di una settimana fa, Vladimir Luxuria infiammava il salotto di Verissimo con un’inaspettata confessione: nella sua vita è tornato l’amore. Gli avidi obiettivi dei paparazzi di Novella2000 hanno finalmente regalato un volto e un’identità all’uomo misterioso. Si chiama Danilo Zanvit Stecher, ma il vero colpo di scena è che il 37enne sia uno dei più cari amici di Bastian Müller, compagno di Ilary Blasi.

Secondo la ricostruzione del magazine Oggi, l’ex parlamentare e il suo nuovo amore si sono conosciuti ad una cena organizzata proprio dall’aitante imprenditore tedesco. La conduttrice 42enne e Bastian, dunque, avrebbero a tutti gli effetti vestito i panni di Cupido.

Vladimir Luxuria ha perso la testa, ricambiata, per uno dei migliori amici di Bastian. Trattasi di un giovane uomo di lingua tedesca che lavora nel sociale. I due ormai fanno coppia fissa e hanno deciso di non nascondersi più.

Vladimir e l’ex moglie di Francesco Totti, è cosa nota, non sono solo colleghe. Condividere l’esperienza a L’Isola dei Famosi, di cui Luxuria è stata opinionista e Blasi conduttrice, ha fatto sì che le due diventassero anche grandi amiche. Non è noto, tuttavia, quando la storia con Danilo sia cominciata. Nel talk show di Silvia Toffanin, l’attivista si è limitata a dichiarare che ‘va avanti da un po’ di tempo’ e che è nata come una relazione aperta per poi trasformarsi in un rapporto stabile.

Negli scatti rubati e spuntati tra le pagine di Novella2000, la coppia passeggia romanticamente in quel di Bolzano. Prima nel giardino dell’Abbazia di Novacella e, poi, in Piazza Walther. A giudicare dalle immagini, i due sembrano sereni ed affiatati. Che sia la volta buona, per la 58enne?

La vita privata di Vladimir Luxuria

La vita sentimentale dell’opinionista de L’Isola dei Famosi è sempre stata avvolta dal mistero. Questa è la prima volta che la pugliese viene pubblicamente associata ad un compagno. Si è aperta, in passato, ai microfoni di La Repubblica, confidando di aver avuto una relazione con un politico di destra. La liaison è naufragata per la ritrosia di quest’ultimo ad uscire allo scoperto. Si rumoreggia, inoltre, che nel passato di Luxuria ci sia un flirt con Gennaro Siciliano, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. I due sarebbero stati una coppia per circa un anno, senza mai ufficializzare il loro legame.