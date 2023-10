Verissimo, Luxuria: “Ho un uomo”. La battuta epica della madre

By

Vladimir Luxuria ospite a Verissimo ha fatto un’importante rivelazione: ha una storia con un uomo.

“Vorrei fare una rivelazione ora, quando andai al Maurizio Costanzo Show feci coming out, ora voglio dare una notizia importante: ho un amico speciale“.

Sia la mamma, presente anche lei in studio, sia Silvia Toffanin, sono rimaste piacevolmente sorprese. La madre ha esclamato: “Ohhh, sai da quando ho il corredo, mi faccio pure il cappello con le piume, posso andare ad orinare i confetti?“.

Silvia nemmeno si aspettava una sorpresa del genere e ha detto: “Ma che bello, è la prima volta che fai un annuncio così importante, dopo tanti anni che ci conosciamo“.

Luxuria ha spiegato che è giunto il momento poiché anche il suo partner è d’accordo nel rivelare questa cosa. Si è creato poi un simpatico siparietto con la mamma curiosa di sapere chi fosse questo uomo misterioso. Vladimir precisa che “è più giovane“.

La mamma ha iniziato a fare varie domande alla figlia ed ha fatto una battuta epica relativa al denaro: “Hai saputo scegliere bene? Ma quindi è bello? Tiene i soldi? Che fa che è più giovane, che ci importa a noi”

Silvia poi ha chiesto a Luxuria se lo porterà a Foggia e la mamma: “Ora che viene a Foggia gli faccio le orecchiette, mi porta il Panettone. Voglio vedere lui senza fiocco e senza niente”. La donna si è mostrata davvero felice per la figlia.

Luxuria ha poi rivelato: “Va avanti da un po’ di tempo, è tanto che ci frequentiamo”.

E la mamma: “Ma lei non mi ha mai detto niente, la chiamavo la zitella, la zitella e invece…”. Vladimir in realtà ha spiegato che una volta glielo aveva già presentato come “amico speciale“.

La madre nel frattempo ha continuato con le domande: “Come si chiama? Tu ora mi devi dire tutto, altrimenti stanotte non dormo. Io ora telefono a Sulmona e mi faccio preparare i confetti“.

Vladimir ha quindi spiegato: “È incominciata come relazione aperta, ci vedevamo ma ognuna con la sua libertà, perché io in altri casi mi ero sentita chiusa, poi invece è diventata una cosa seria“.

Silvia ha salutato le sue ospiti, lasciando la mamma molto incuriosita. Ha dato poi appuntamento ad una prossima volta per sapere tutti i dettagli su questo uomo misterioso.