Vladimir Luxuria ha trovato l’amore? La dolorosa confessione

Gli anni difficili dell’adolescenza, il periodo buio a Roma, la rinascita grazie a Don Gallo e l’amore platonico per una donna straniera: Vladimir Luxuria si confessa e svela la sua situazione sentimentale

Siamo abituati a vedere una donna forte, senza peli sulla lingua, un’attivista a tutto tondo e con un temperamento travolgente: eppure anche Vladimir Luxuria ha le sue debolezze e il suo passato costellato di vicende molto dolorose. Intervistata dal Corriere della Sera, l’ex parlamentare si racconta e svela dettagli inediti della sua vita, narrando di una storia d’amore per una donna inglese, gli anni complessi vissuti come adolescente gay nel meridione e la svolta grazie alla fede.

L’adolescenza al sud e la dolorosa confessione

“Sai che significa essere stati ragazzi gay nel Sud Italia degli anni Settanta e Ottanta? Significa che le prendevi e basta” confessa l’attivista. “Senza una ragione precisa, persino senza un movente politico o ideologico: arrivavano in gruppo, armati di bastoni, e ti picchiavano. A casa non potevo dire che mi piacevano gli uomini e che volevo uscire con il rossetto”. L’opinionista poi racconta di aver attraversato un periodo molto buio durante gli anni vissuti a Roma, fatta di eccessi e abuso di alcol e stupefacenti. Poi la svolta grazie alla fede: “Incontrai Don Gallo in diretta sulla Rai, mi disse che essere transgender era un dono di dio. Diceva che chi mi emarginava non aveva mai letto il Vangelo. Solo oggi, che sono tornata a pregare, ho capito un’altra cosa, che in me, non si è mai spento il desiderio di avere un figlio”

Vladimir Luxuria: l’amore per una donna e l’attuale situazione sentimentale

“Si chiamava Sarah, era inglese e bellissima, la conobbi a sedici anni in discoteca. Ne ero attratto ma non ebbi alcun rapporto intimo. Eppure negli anni ci siamo sentiti, cercati, trovati. Per me c’è sempre stata. Poi lei è morta e suo figlio mi ha cercata per dirmi che sua madre gli parlò a lungo su di me”. Infine Luxuria svela se attualmente è fidanzata. “Non sono impegnata. E’ appena finita una storia con un ragazzo curdo: se n’è andato in Germania. Ma sono certa che un amore arriverà, ed io sarò bellissima”.