Vladimir Luxuria fidanzata? L’opinionista emozionata risponde al gossip

Vladimir Luxuria ha un fidanzato? L’opinionista risponde al gossip a Storie Italiane

Vladimir Luxuria è fidanzata? Da ieri circola il gossip che vede l’opinionista ritrovare l’amore a fianco di un politico curdo. Questo è la notizia che viene lanciata dal settimanale Oggi e a cui risponde la diretta interessata. La scrittrice, ospite a Storie Italiane, ammette di non essere disposta a parlare della sua vita sentimentale. Ma la sua risposta andrebbe a confermare la presenza di un uomo nella sua vita. Come sottolinea Eleonora Daniele, il volto e le parole di Vladimir non fanno altro che dare una conferma al gossip nato in questi giorni. In particolare, la notizia vede l’attivista davvero innamorata di un politico, con cui starebbe vivendo un amore passionale. Però, secondo quanto è stato possibile leggere sul settimanale, i due dovranno vivere un periodo di separazione. Infatti, pare che lui dovrà recarsi in Germania per motivi lavorativi. Ma Vladimir ha davvero un fidanzato al momento? Come vi abbiamo già indicato, la nota opinionista non riesce a smentire il gossip, anzi sembra proprio confermarlo.

Vladimir Luxuria sembra confermare il gossip: Eleonora Daniele entusiasta

Eleonora Daniele non può non chiedere a Vladimir se vuole confermare o meno il gossip che la vede attualmente fidanzata. Con il sorriso in volto e visibilmente emozionata, confessa di essere restia a raccontare gli aspetti della sua vita sentimentale. Ci tiene a precisare che il motivo non è collegato alla vergogna, in quanto è certa che una persona debba vergognarsi per cose brutte e non per questo genere di situazioni. “Posso dirti che sto vivendo un momento di serenità nella mia vita”, dichiara Vladimir. L’attività non riesce a trattenere il sorriso e i suoi occhi fanno notare tutta la sua emozione. Questa sua reazione è per Eleonora Daniele una conferma. La conduttrice soddisfatta, infatti, dichiara a voce alta: “Vladimir ha confermato l’indiscrezione”.

Vladimir Luxuria a Storie Italiane torna a parlare del suo passato difficile

Sembra una chiara conferma quella di Vladimir, la quale pare aver ritrovato finalmente l’amore. Oggi a Storie Italiane parla anche del suo passato difficile. Un’infanzia, la sua, passata con non poche difficoltà. Il bullismo lei l’ha conosciuto bene, ma non ha mai voluto rispondere a questi gesti ostili. “Io non diventerò mai quello che loro mi hanno fatto”, dichiara sicura di sé Vladimir di fronte a Eleonora Daniele.