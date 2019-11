Vladimir Luxuria innamorata di un attivista politico curdo

Luxuria trova l’amore in un intellettuale di origini curde

Vladimir Luxuria sta vivendo uno dei periodi più belli della propria vita. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, l’opinionista è innamorata di un intellettuale e attivista politico curdo. I dettagli su questa relazione sono pochi e non si conosce il nome di colui che ha fatto perdere la testa all’attivista. Una cosa è certa: da Vladimir Luxuria non ci si poteva aspettare che un amore passionale con un attivista politico. Secondo le informazioni riportate sull’articolo, ora i due vivranno un periodo di separazione. Lui dovrà andare in Germania per motivi di lavoro.

Vladimir Luxuria trova l’amore: è un attivista politico

La passione non mancherà nella storia d’amore tra Vladimir Luxuria e il suo attivista politico. Infatti, anche Luxuria è coinvolta in diverse battaglie attiviste in Italia, in particolare quelle riguardanti le questioni dei diritti e le concessioni alla comunità LGBT. Anche in amore, quindi, Luxuria preferisce una persona forte e instancabile. Non sarà facile mantenere una relazione con una persona che gira il mondo per portare avanti le proprie cause, ma una personalità forte come quella di Vladimir Luxuria sarà sicuramente capace di portare avanti il rapporto senza alcun problema. Staremo a vedere come andrà nei prossimi mesi e se la Luxuria deciderà di condividere qualche attimo della sua vita privata con il suo attivista!

Dopo diverse delusioni Vladimir Luxiuria è pronta per una storia d’amore

Vladimir Luxuria è stata sempre molto riservata sulla sua vita privata, soprattutto amorosa. Le sono stati attribuiti diversi flirt con personaggi famosi, ma mai nessuno confermato. Della sua vita sentimentale si sa che ha subito diverse delusioni amorose, alcune molto forti in giovane età. Ora tutto sembrerebbe superato e i vecchi amori sono solo dei ricordi. Con questa nuova relazione si apre un nuovo capitolo destinato al lieto fine?