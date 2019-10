Vladimir Luxuria e la ‘gaffe’ di Salemme a Tale e Quale: ecco cosa pensa

Tale e Quale Show, Vladimir Luxuria: ecco cosa pensa della gaffe di Vincenzo Salemme

La performance di Vladimir Luxuria a Tale e Quale Show? Pazzesca, strepitosa. L’artista ed attivista, per una sera si è trasformata in Celia Cruz e si è esibita con La vida es un carnaval stupendo ancora una volta il pubblico dell’amatissimo programma di Rai 1. Con lei in studio è arrivata una vera e propria festa. Tutto è andato a meraviglia ma, purtroppo mentre Vladimir raggiungeva gli altri concorrenti sul divanetto di Tale e Quale, ad esibizione terminata, sul web si accendeva una polemica. Ad alcuni telespettatori, infatti, non sono piaciute le parole che Vincenzo Salemme ha dedicato alla Luxuria in merito alla sua voce. Qualcuno ha parlato di gaffe, pur sottolineando che non sia nulla di grave, ma a voler dire la sua è stata proprio Vladimir lasciando un messaggio sui social.

Vladimir Luxuria: “Vincenzo Salemme? È un gentiluomo”

Che cosa è successo ieri sera? Dunque, Vincenzo Salemme commentando l’esibizione di Vladimir Luxuria ha detto: “Bravissima Vladimir, la voce di Celia Cruz era difficilissima, era molto mascolina veramente, sei stata brava ad imitarla”. Le sue parole hanno scatenato un mezzo putiferio e in tantissimi hanno ‘urlato’ alla gaffe. Ma cosa ne pensa la diretta interessata? Beh, ovviamente Luxuria ha voluto esprimere il suo pensiero e poche ore fa sul suo profilo Twitter ha così calmato gli animi: “Altro che gaffe! Vincenzo Salemme mi aveva fatto un complimento dicendo che avrei avuto difficoltà a fare una voce mascolina, poiché per lui io non avrei una voce mascolina. Salemme è un gentiluomo. Buona giornata #taleequaleshow”.

Altro che gaffe! @VincenzoSalemm2 mi aveva fatto un complimento dicendo che avrei avuto difficoltà a fare una voce mascolina, poiché per lui io non avrei una voce mascolina. Salemme è un gentiluomo. Buona giornata #taleequaleshow https://t.co/UuN9XsLEOK — vladimir luxuria (@vladiluxuria) October 26, 2019

Tale e Quale Show, un’edizione segnata dalle polemiche: tra Salemme e Panariello

Non è la prima volta che le parole dei giudici di Tale e Quale Show fanno discutere. La scorsa settimana è successo qualcosa di ancor più grave. Nel mirino delle polemiche ci è finito Giorgio Panariello a causa di una battuta, non gradita dal pubblico, fatta a Tiziana Rivale in merito alla sua imitazione di Anastacia. Il comico toscano è in seguito apparso molto dispiaciuto e tramite i social si è scusato.