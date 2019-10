Panariello chiede scusa per la ‘battutaccia’ su Anastacia: “Mi è scappata”

Panariello e la battuta su Anastacia a Tale e Quale Show: “Imperdonabile, mi è scappata”

Durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show è accaduto qualcosa che ha fatto molto discutere. Tiziana Rivale ha vestito i panni di Anastacia e a Giorgio Panariello è scappata una battuta sulla parte superiore del suo corpo. Battuta, la sua, che è piaciuta poco ai telespettatori della trasmissione condotta da Carlo Conti che hanno espresso il loro disappunto tramite i social. La battuta del comico toscano volgeva verso il seno della cantante e la sua ‘misura’. Si sa, però, che Anastacia ha dovuto combattere più volte contro il tumore proprio in quella zona e che quindi ha dovuto subire molti interventi per curarsi e per recuperarla. Oggi Giorgio ha voluto chiedere scusa riconoscendo di aver commesso un grave errore.

Giorgio Panariello: “È una gaffe imperdonabile, devo riconoscerlo”

Panariello ha postato un video sul suo profilo facebook con il quale ha cercato di chiudere la spinosa questione. “Sono qui per chiedervi scusa su una battutaccia che mi è scappata durante Tale e quale show – ha esordito – È una gaffe imperdonabile, devo riconoscerlo. Non ero evidentemente preparato alla trasmissione, alla puntata e a quel personaggio in maniera specifica. Sapevo perfettamente del problema che aveva avuto Anastacia, ma in quel momento l’ho completamente dimenticato“, ha ammesso. Il comico che a Tale e Quale Show fa da giudice accanto a Vincenzo Salemme e Loretta Goggi ha poi continuato: “Non è la prima né sarà probabilmente l’ultima gaffe che farò nella mia vita: essendo un comico, può capitare di buttare là delle cose di getto, alla volte sono belle battute, altre volte d……..i”.

“Chiedo scusa a tutti coloro che affrontano lo stesso problema, a tutte le donne”

Giorgio ha poi chiesto scusa a tutte le donne che stanno combattendo (o che hanno attraversato) la stessa battaglia di Anastacia: “Non vorrei fare della retorica, anche perché ho amiche carissime che hanno subito la stessa operazione. Lungi da me voler fare una battuta su un problema come quello: chiedo scusa a tutti coloro che affrontano lo stesso problema, a tutte le donne che mi ascoltano, mi dispiace tantissimo”.