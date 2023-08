Vladimir Luxuria tuona su Sabrina Ferilli: cosa l’ha inviperita

Vladimir Luxuria è intervenuta su X per dire la sua sulle recenti dichiarazioni politiche di Sabrina Ferilli. Dichiarazioni che, a quanto pare, non sono piaciute granché all’opinionista televisiva. Ecco cosa è successo.

Il tweet di Vladimir Luxuria

“Non mi spaventa chi cambia opinione quando lo fa per convinzione e non per convenienza: è vero che solo gli stupidi non cambiano mai idea, altrettanto vero è che i furbi lo fanno molto spesso” sono state le parole scritte da Vladimir Luxuria su X. Per capire cosa ha scatenato la reazione del noto personaggio televisivo è necessario fare un passo indietro. Intervistata a Vanity Fair, Sabrina Ferilli ha avuto modo di parlare dell’attuale situazione politica, commentando il lavoro svolto dalla sinistra e dalla Premier Giorgia Meloni.

L’intervista di Sabrina Ferilli: dalla sinistra a Giorgia Meloni

L’attrice, in passato definitasi donna di sinistra, aveva detto la sua sull’attuale Partito Democratico, considerato “troppo radicale“. Sabrina Ferilli aveva poi spiegato come, secondo lei, la sinistra dovesse occuparsi di tematiche più trasversali, come lavoro, scuola e sicurezza. L’attrice aveva parlato dei livelli preoccupanti di analfabetismo e abbandono scolastico: “Non è stato fatto nulla e la sinistra è stata al governo per tanti anni” aveva detto.

In seguito, Sabrina si era soffermata anche su Giorgia Meloni. L’attrice, al momento dell’elezione dell’attuale Premier, scrisse ironicamente sui social: “Il treno viaggia in orario, nuova era“. Nella suddetta intervista, la Ferilli aveva approfondito il suo pensiero riguardo la Presidente del Consiglio: “È un capo di un governo di destra, e quello è, quello fa. Io sto a sinistra e su tanti temi sono molto distante. Dicono: è preparata. Ma che fosse preparata lo sapevo anche prima. L’errore della sinistra sotto elezioni e stato quello di dire: non votatela perché è fascista, invece di proporre alternative. I sondaggi la danno ancora ben salda, evidentemente la gente è soddisfatta“.

Come detto, le parole di Sabrina Ferilli non sono piaciute a Vladimir Luxuria, che ha esposto il suo punto di vista attraverso un tweet. Alcuni utenti, tuttavia, le hanno fatto notare nei commenti come, di fatto, l’attrice non abbia detto alcunché che possa essere interpretabile come un cambio di opinione, invitando Vladimir a leggere con attenzione quanto detto da Sabrina. “Devi leggere bene l’intervista . Non ha detto nulla di destra” ha fatto notare un utente. “Dove ravvisa la furbizia? In cosa avrebbe cambiato opinione?” si è chiesta un’altra persona nei commenti.

Il precedente videomessaggio di Sabrina sulle strade di Roma

Recentemente, Sabrina Ferilli era stata protagonista di un videomessaggio, pubblicato su Instagram, dove aveva segnalato la grande sporcizia delle strade nel quartiere Prati, considerato fino a pochi anni fa una delle migliori zone di Roma. Attraverso il video, l’attrice aveva fatto notare i tanti rifiuti che caratterizzavano il luogo. Sabrina aveva poi parlato di un ragazzo che lavorava per tenere pulite le strade, spiegando come gli desse un piccolo contributo per le buone azioni e rimarcando quanto degrado ci sia nei quartieri romani.