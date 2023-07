Sabrina Ferilli, ira sui rifiuti a Roma: “Quest’uomo la mia salvezza”

Roma, la città eterna, quest’anno non è invasa solamente dai turisti, che puntualmente popolano le strade della Capitale per visitarla, ma anche dai rifiuti. A quanto pare però la presenza di pattume di ogni genere in strada, vicino ai marciapiedi, e di cassonetti strabordanti non è più una novità. O almeno non lo è per i residenti, che ormai da tempo si dicono stremati da questa situazione di degrado in cui versa la città.

Il tutto poi, data la stagione estiva particolarmente calda, viene aggravato dai pesanti miasmi che generano le montagne di immondizia disseminate per la città. Il problema ormai non riguarda solamente più la periferia ma anche le strade del centro e a farne denuncia questa mattina è stata Sabrina Ferilli. L’attrice romana ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram un videomessaggio con il quale ha voluto segnalare la sporcizia delle strade nel quartiere Prati, quello che fino a pochi anni fa era considerato una delle migliori zone di tutta Roma.

La denuncia di Sabrina Ferilli

“Roma, un sabato. Come sempre, eh, non è che cambi niente. Puntualmente è così, puntualmente c’è tutto quello che vedete. I cassonetti non li riprendo neanche perché rischio la vita, con morsi di animali vari, mammiferi e non”. Inizia così il videomessaggio di Sabrina Ferilli per denunciare lo stato di degrado in cui versano ultimamente i quartieri romani, anche quelli che un tempo erano considerati i più ricchi e curati. Troppa immondizia per le strade: cartacce, bottigliette e mozziconi di sigarette. Talmente tanta che ha costretto chi può a trovare soluzioni alternative pur di non vedere tutto quello scempio sotto casa propria.

Ecco quindi che Sabrina la soluzione l’ha trovata: dare un aiuto a un ragazzo che, con buona volontà, ripulisce le strade nei pressi di via Cola di Rienzo, arteria dello shopping romano. “È la mia salvezza, pulisce le due-tre vie che ho intorno a casa. A lui do un piccolo contributo”, ha raccontato l’attrice romana per poi aggiungere, rincarando la dose, “Se questo ve sembra normale… Roma Capitale. Pagando, eh”.

Le denunce di altri colleghi vip

Fino a ora non è stata solamente Sabrina Ferilli a denunciare la situazione di degrado in cui versa la città di Roma. Tra i tanti personaggi del mondo dello spettacolo che si sono spesi per trovare una soluzione all’annoso problema vale la pena ricordare sicuramente Gaia Tortora, che ha da poco invocato l’esercito al fine di liberare una volta per tutte la città dall’immondizia: “Io imploro l’esercito ormai. Questa città è ingovernabile. Puzza. È sporca. Pericolosa”, aveva scritto in un tweet.

Anche l’attore Alessandro Gassmann tempo faaveva attaccato il sindaco Roberto Gualtieri e tutta l’amministrazione comunale denunciando la cattiva gestione della città: “Roma è ormai una metropoli di cui vergognarsi. Fa schifo. È una discarica. Oggi ho camminato parecchio, la città è una discarica, come da ormai parecchi anni. Davvero uno schifo. Turisti disgustati, gabbiani sui tavoli e nei vicoli che mangiano resti. Puzza di piscio e guano, cartacce, plastica che svolazza, buche, tombini completamente tappati… una città di cui vergognarsi”.

Infine anche Elena Santarelli si era spesa per parlare della situazione rifiuti nella Capitale, in particolare nel quartiere Nord dove vive: “Che profumo di primavera…”, “Roma!!! Vergognoso. Ecco anche in un parchetto dietro dove ci sono i bambini. Purtroppo va avanti così da troppo tempo, anche nei quartieri più centrali”.

La risposta del sindaco Gualtieri

In tutto ciò è arrivata la risposta del primo cittadino di Roma, Roberto Gualtieri, che ha assicurato ai cittadini che prima della riapertura delle scuole a settembre la situazione tornerà alla normalità: “La città tornerà pulita per la riapertura delle scuole. Ama pagava tantissimo per manutenzioni finte, inadeguate o insufficienti, poi l’azienda ha preso provvedimenti su un grumo difficile e abbastanza inquietante e i mezzi disponibili sono crollati dal 65 al 35 per cento. Così è scoppiata la crisi. Certo, Roma non è pulita come merita, ma è più pulita di come l’abbiamo trovata a ottobre 2021”.

Nel frattempo però la città rimarrà sporca almeno fino alla fine dell’estate con il rischio che l’emergenza rifiuti vada a inficiare ancor di più sull’immagine della Capitale. Le strade dei quartieri, da nord a sud, sono letteralmente invase dall’immondizia, i cassonetti sono ormai nascosti dietro montagne di buste e tutto ciò non fa che favorire il proliferare di topi e cinghiali.