Alessandro Gassmann, morta la madre Juliette: dedica struggente

Ieri, 21 luglio 2023, è morta all’età di 87 anni l’attrice francese Juliette Mayniel, ex compagna di Vittorio Gassmann e madre di Alessandro Gassmann. A darne il tristo annuncio è stato il figlio, tramite un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. L’attore romano ha condiviso un commovente video in cui sono raccolte diverse foto insieme a mamma Juliette e papà Vittorio (scomparso anche lui nel 2000) ricordando gli indimenticabili momenti della sua infanzia vissuti insieme ai genitori. A corredo del filmato, poi, ha scritto queste parole: “Non ci sei più e ci sarai sempre. Ti voglio bene, buon viaggio mamma”.

Alessandro Gassmann era particolarmente legato alla madre ed è capitato spesso che la menzionasse nelle interviste. Nonostante l’attrice abbia vissuto per anni lontano dall’Italia, il rapporto tra loro non ha mai perso la sua profondità e forza. Lo stesso Alessandro aveva raccontato di come Juliette fosse una donna di mondo, parlando della sua nuova vita in Messico tra passeggiate in mezzo alla natura, ore dedicate alla pittura e l’amore per il suo cane:

Mia madre Juliette si sente a casa dappertutto. Verso l’Italia nutre l’amore di un’americana e il disgusto di una francese e ormai non parla più una lingua ma un irresistibile esperanto, dove ogni frase è composta da accento francese tipo Ispettore Clouseau, termini americani, italiani, e spagnoli, dato che da tempo vive in Messico insieme al suo cane Yo Yo. Gioca a bridge, passeggia, dipinge, come un’artista vecchio stampo, forse la più artista di tutta la famiglia.

Il protagonista di “Tutta colpa di Freud” nutre una grande passione per la natura e le cause ambientali, per le quali si batte da sempre, sui social e non. Ed è stata proprio mamma Juliette ad tramandargli questa passione, essendo figlia di contadini francesi, che, però, Alessandro non ha mai potuto conoscere.

Juliette Mayniel, vita e carriera

Juliette Mayniel è nata in un piccolo paesino della Francia il 22 gennaio 1936. Da sempre appassionata al mondo dell’arte, comincia a dedicarsi molto preso al cinema, lavorando con importanti registi francesi. La svolta avviene nel 1960 con il film “Occhi senza volto”, grazie al quale diventa nota al grande pubblico. Sempre nello stesso anno, poi, vince un Orso d’argento alla Berlinale come miglior attrice nel film “Storia di un disertore”.

Verso la fine degli anni ’60, inizia a lavorare con registi italiani, prendendo parte a film come “Peccati di famiglia”, “Il maestro di violino” e “Di padre in figlio”. La carriera di Juliette, però, non si è limitata al grande schermo. L’attrice francese ha preso parte anche a diverse serie tv, tra cui l’Odissea, dove interpretava Maga Circe, e Madame Bovary.

Per quanto riguarda la vita privata, Juliette Mayniel è stata sposata fino al 1964 Robert Auboyneau. Tuttavia, nei primi anni ’60 incontra il noto regista italiano Vittorio Gassmann, con il quale inizia una relazione. Dalla loro unione, nel 1965 nasce Alessandro Gassmann, uno degli attori più importanti del cinema italiano. La relazione tra Vittorio e Juliette, però, giunse al termine dopo poco più di due anni.