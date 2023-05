Vladimir Luxuria tuona su Arisa: ramanzina tosta alla cantante

Negli ultimi giorni Arisa è stata invasa da una bufera mediatica dopo aver dichiarato in un’intervista a Peter Gomez nel programma “La Confessione” di apprezzare Giorgia Meloni. In particolar modo, ad aver generato tantissime critiche sono state le sue dichiarazioni riguardo la premier e la comunità LGBTQ+. Secondo Arisa, la Meloni si comporterebbe come una mamma severa e spaventata, ma con il tempo e con il dialogo potrebbe cambiare atteggiamento. Delle dichiarazioni che non sono affatto piaciute alla comunità arcobaleno e anche ad una delle sue esponenti principali, ovvero Vladimir Luxuria.

Vladimir Luxuria, infatti, è una delle figure di maggiore spicco della comunità LGBTQ+ e da anni lotta per difendere i diritti delle persone transgender. Per questo, l’opinionista de l’Isola dei Famosi non è riuscita a tacere davanti ai commenti di Arisa e ha pubblicato un tweet esponendosi apertamente contro le sue recenti dichiarazioni. Ecco cosa ha scritto:

Cara Arisa, una mamma può essere dolce o severa, ma deve esserlo con tutti i figli, non fare figli e figliastri lasciando indietro uno dei suoi figli solo perché diverso dagli altri e trattarlo come un brutto anatroccolo: quella non è severa, è solo una mamma ingiusta.

Dunque, la polemica sembra essere ancora aperta. Se da un lato c’è chi ha appoggiato la professoressa di Amici, sostenendo la necessità di un di un dialogo più aperto, dall’altra molti altri hanno rivalutato totalmente in negativo la cantante. A peggiorare il tutto, poi, è stata una diretta Instagram fatta da Arisa, in cui avrebbe implicitamente detto alla comunità di gay di non poter attaccarla dato che non avrebbero mai comprato i suoi dischi. Da ricordare, poi, che la voce di “Sincerità” è stata la madrina del gay pride del 2022. Dunque, la delusione da parte della comunità LGBTQ+ è stata doppiamente forte.

Arisa: il mio futuro ad Amici

Si è conclusa da poche settimane la 22esima edizione di Amici e, secondo le indiscrezioni, questa sarebbe stata l’ultima stagione per due dei professori del programma: Raimondo Todaro ed Arisa. Quest’ultima vorrebbe concentrarsi sulla sua musica, anche se, intervistata da ‘Diva e Donna’ avrebbe lasciato comunque una porta aperta.

La cantante ha infatti dichiarato che, nel caso riuscissero a trovare una soluzione per collaborare, sarebbe felice di tornare. Tuttavia, per quanto adori lavorare nel programma, non potrebbe più dedicargli tutto il suo tempo come negli anni passati. Insomma, bisognerà vedere per capire se si riuscirà a trovare una selezione che sposi gli impegni di Arisa o se la cantante sarà costretta ad abbandonare la cattedra della Scuola di Amici.