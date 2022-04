Ilary Blasi? Generosa, professionale, simpatica. Ad assicurarlo Vladimir Luxuria che per la prima volta, all’Isola dei Famosi 2022, ha il piacere di lavorare accanto alla moglie di Francesco Totti. Secondo l’opinionista tv l’ex Letterina di Passaparola è una bella persona, sia fuori che dentro.

“Ilary Blasi sta una favola”, parola di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria ha svelato al settimanale Mio che alla fine di ogni puntata del reality show lei e Ilary Blasi fanno un piccolo party con gli autori, tra un bicchiere di vino e qualche snack. Si chiacchiera, si commenta la serata appena conclusa e c’è un’atmosfera amichevole in cui si percepisce tutto lo spirito di squadra.

L’ex concorrente del programma non ha esitato a definire Ilary Blasi la più semplice tra i semplici. E in merito alla presunta crisi con Francesco Totti, di cui tanto si è parlato nell’ultimo periodo, Vladimir Luxuria ha precisato:

“Macché, sta una favola! Non è assolutamente vero, è stato solo un gossip. Ilary, tra l’altro, mi ha fatto un regalo bellissimo”

La presentatrice dell’Isola dei Famosi ha fatto recapitare alla nipotina di Vladimir Luxuria, che ha dodici anni ed è una tifosa sfegatata della Roma, un video saluto del Pupone. Un’immensa gioia per la bambina, che è molto legata a sua zia.

Il rapporto con Nicola Savino e gli altri naufraghi

Vladimir Luxuria si trova in armonia pure con Nicola Savino, con il quale ha già lavorato in passato proprio all’Isola dei Famosi, quando andava ancora in onda su Rai Due. L’opinionista ha fatto notare che con Savino c’è una bella energia, non c’è bisogno di alzare il dito per parlare e che nessuno dei due sgomita per avere maggiore attenzione.

Un feeling che fa bene alla trasmissione di Canale 5: Vladimir e Nicola, insieme ad Ilary Blasi, formano indubbiamente un ottimo trio, che piace e convince. Luxuria ci ha inoltre tenuto a ribadire che non ha alcuna preferenza all’interno del cast: per lei i naufraghi sono tutti uguali.

Nessun rancore neppure nei confronti di Jeremias e Gustavo Rodriguez, rispettivamente fratello e padre di Belen. Quest’ultima ha avuto qualche screzio con Vladimir Luxuria proprio in Honduras, nel 2008, ma col tempo c’è stata una riconciliazione.