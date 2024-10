Vladimir Luxuria sorprende: attacco a Giulia Salemi, volano stracci

Vladimir Luxuria, andando controcorrente, tuona su Giulia Salemi. Nelle scorse ore è diventato virale lo sfogo diffuso sui social dall’influencer italo-iraniana, la quale ha dichiarato con toni duri che Milano non è una città sicura e che una donna deve fare molta attenzione ad uscire da sola, soprattutto la sera. La compagna di Pierpaolo Pretelli ha addirittura detto, filmandosi con il cellulare per strada, di essere terrorizzata dalla situazione. A Luxuria tali dichiarazioni sono andate di traverso. E infatti non ha tardato a stroncare la Salemi.

“Non si sente al sicuro ma si riprende con il cellulare”, ha scritto su Instagram, come riportato dalla testata Leggo, l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi, indirizzando le sue parole all’influencer. Un commento in controtendenza rispetto a tanti altri pareri piovuti in rete. Diversi infatti gli utenti che si sono accodati alle lamentele dell’ex gieffina a riguardo del tema che coinvolge la situazione di Milano.

Che cosa ha detto di preciso la Salemi? Nel video-sfogo confezionato proprio mentre stava camminando a piedi di sera nella metropoli lombarda, ha sostenuto che per le vie si vede “solo gente poco raccomandabile”, dicendosi “stufa” e “impaurita”. “Ogni giorno vivo con il terrore di girare da sola”, ha aggiunto. E ancora, ha dichiarato di essere stanca di dimorare in una città da lei ritenuta “poco sicura” popolata da “facce” che la “terrorizzano” e che “potrebbero essere potenziali stupratori”.

La Salemi ha proseguito spiegando di ritrovarsi costretta ad abbassare lo sguardo innanzi a determinati soggetti e a tenere stretta a sé la borsa per timore di essere rapinata. Infine ha sostenuto che la città, dal punto di vista della sicurezza, è gestita male, sottolineando che Milano è anche parecchio costosa. “Pensiamo solo ad aumentare la Zona C e le strisce pedonali”, ha chiosato con chiaro riferimento alle decisioni dell’attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Beppe Sala.

Giulia Salemi incinta: diventerà mamma per la prima volta

Sfoghi a parte, l’influencer sta trascorrendo uno dei periodi più intensi ed emozionanti della sua vita. Nelle scorse settimane ha annunciato di essere rimasta incinta. Già svelato anche il sesso del bebè (ancora da decidere invece il nome): sarà un maschietto. Lei e il compagno Pretelli speravano in una femminuccia, invece dovranno appendere sul portone di casa un fiocco azzurro. Naturalmente nessun trauma: intervistati a Verissimo hanno entrambi sottolineato che al di là del sesso è una gioia immensa per loro mettere su famiglia.