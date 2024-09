Giulia Salemi, toto nomi bebè: stoccate a Zorzi e Francesco Monte

Lo scorso luglio, Giulia Salemi ha annunciato di essere in dolce attesa del suo primo figlio, frutto dell’amore con il compagno Pierpaolo Pretelli. Poco dopo, l’influencer ha rivelato anche il sesso del nascituro, che sarà un maschietto. Per Giulia si tratta del primo figlio, mentre per Pierpaolo è il secondo, essendo già papà di Leonardo, 6 anni, avuto dalla sa precedente relazione con Ariadna Romero. La coppia si è conosciuta nel 2020 all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, conquistando subito l’affetto di migliaia di fan, che li chiamano affettuosamente “Prelemi“. Da quel momento, Giulia e Pierpaolo hanno condiviso con i loro sostenitori molti momenti importanti della loro storia d’amore, dai più gioiosi alle due crisi che hanno rischiato di separarli definitivamente.

Naturalmente, anche durante la gravidanza, Giulia Salemi non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi fan vari dettagli di questo emozionante capitolo della sua vita: dal cambiamento del suo corpo, alle paure legate alla responsabilità di diventare madre per la prima volta, fino alla scelta del nome del bambino. Proprio oggi, 30 settembre, la conduttrice italo-persiana ha chiesto ai suoi seguaci consigli sui possibili nomi per il piccolo, utilizzando il suo canale broadcast. Da lì, i follower si sono scatenati con migliaia di suggerimenti, alcuni dei quali hanno ricevuto risposte esilaranti (e un po’ pungenti) da parte di Giulia stessa.

“Francesco e ti passa la fantasia… frizzante, simpatico e devastante”, ha suggerito un utente. “Mmm proprio simpatico e frizzante”, ha scritto l’influencer dando una risposta ironica e non proprio casuale. Molti hanno infatti ipotizzato che Giulia stesse facendo riferimento al suo ex fidanzato, Francesco Monte, con cui ha avuto una relazione tra il 2018 e il 2019. Quando un suo follower le ha suggerito proprio il nome di un suo ex, Giulia ha colto l’occasione per scherzarci su, lanciando al contempo una frecciatina all’ex tronista.

Successivamente, un altro fan ha suggerito il nome Tommaso. La risposta di Giulia è stato un secco “No”, scritto in maiuscolo. Anche in questo caso, sembra trattarsi di un’altra stoccata, questa volta rivolta al suo ex amico Tommaso Zorzi. I due, amici di lunga data, si erano riavvicinati dopo un litigio avvenuto nella Casa del Grande Fratello Vip. Tuttavia, negli ultimi mesi, qualcosa sembra essere nuovamente cambiato e i due si sono definitivamente allontanati.

Infine, c’è stato anche un velato riferimento ad Elisabetta Gregoraci. A chi le ha proposto il nome “Gregorio”, Giulia ha scritto: “Non me la sento onesta, Gregorio Petrelli mi dà vibes di GF”. Il motivo di questo commento? I fan della coppia tra la Gregoraci e Pretelli si chiamavano “Gregorelli“, un nome molti simile a quello indicato dall’utente.