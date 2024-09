Giulia Salemi incinta e attonita: “Pancia esplosa, scioccante” (foto)

Giulia Salemi raggiante e parecchio cambiata fisicamente. Nulla di strano, visto che è incinta (il parto è previsto per il mese di gennaio). L’influencer italo-iraniana, attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha mostrato il pancione, dicendosi scioccata dalla velocità con cui sta aumentando. In particolare, la compagna di Pierpaolo Pretelli ha rivelato che nel giro di pochi giorni il suo corpo è mutato in modo importante. Le sue confessioni sono state corredate da un video in cui ha immortalato la rotondità ormai evidente del ventre.

“La mia pancia è esplosa di colpo, manco me ne sono resa conto”, ha dichiarato la Salemi rivolgendosi ai propri fan. Poi ha snocciolato una curiosità. Difficilmente riesce a guardarsi interamente allo specchio. Motivo? Nessuna particolare fobia, semplicemente perché nelle nuova abitazione uno specchio grande non lo ha. Per questo non può ammirarsi a figura intera: “Non posso nemmeno vedermi perché lo specchio intero non mi è mai arrivato. Non posso fare video man mano per vedere come cambia ed evolve il mio corpo”.

Quindi come fa a riprendersi e a darsi un’occhiata ogni tanto? Posiziona il cellulare con la videocamera accesa alla finestra e si riprende. “Però è scioccante – ha aggiunto l’influencer -. Scioccante anche che non mi vada bene più niente. Non voglio nemmeno comprare troppe cose perché a gennaio partorisco. Devo capire come sviluppare il look i prossimi mesi”. La Salemi ha anche fotografato diversi oggetti che serviranno al nascituro e che già ha in casa. Al momento, però, tali cose sono conservate in ordine sparso in quanto non ha un mobile adatto in cui sistemare il tutto.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli aspettano un maschietto

Recentemente ospiti a Verissimo, sia la futura mamma sia Pretelli hanno raccontato diversi aneddoti relativi alla gravidanza in corso. Giulia ha svelato che partorirà un maschietto. E pensare che sia lei sia Pierpaolo avrebbero preferito una bimba. L’ex velino di Striscia la Notizia ha narrato che hanno persino tentato di concepire seguendo alcune istruzioni particolari per far sì che il bebè fosse una femminuccia. A quanto pare tali indicazioni non erano molto attendibili.

Per quel che riguarda il nome da dare al bimbo, ancora tutto da decidere, anche se Pretelli su questo punto un po’ si è sbilanciato, spiegando che un’idea che piace anche alla compagna è quella di chiamare il bebè Edoardo. La scelta non è ancora definitiva e può darsi che prima di gennaio la coppia possa cambiare idea.