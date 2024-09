Pretelli, Verissimo: nome figlio e surreali prove per avere una bimba

Dopo Giulia Salemi, a distanza di una settimana esatta, ecco Pierpaolo Pretelli ospite a Verissimo. Il modello ha raccontato come sta vivendo questo periodo particolare: tra poco la compagna lo renderà padre per la seconda volta (l’ex velino ha già un figlio, Leonardo, nato dalla relazione con Ariadna Romero). Tante le emozioni e tanta la soddisfazione per aver recuperato un rapporto, quello appunto con l’influencer italo-iraniana, che ad un certo punto pareva essere destinato a finire su un binario morto.

“Volevamo la femminuccia per fare la coppietta (con Leonardo, ndr), sarà per il prossimo giro dai”, ha ammesso Pretelli innanzi a Silvia Toffanin, aggiungendo che la Salemi non esclude di avere in futuro altri figli. Per lui è la seconda paternità: “Sì, è un’mozione diversa da Leonardo, sono più maturo e so già cosa mi aspetta”. Poi tanto miele per la compagna: “Con Giulia c’è un grande equilibrio, lei è la donna giusta con la quale mettere al mondo un bambino. Quando l’ho vista con Leonardo ho detto: “Lei sarà la mamma di mio figlio””.

La relazione sentimentale ha vissuto alcuni momenti di profonda crisi. Lo ha raccontato la stessa Salemi pochi giorni fa, sempre alla padrona di casa di Verissimo. Pretelli naturalmente ha confermato la versione della fidanzata: “Ci sono stati momenti difficili, ma ci siamo ritrovati. Ringrazio l’universo ogni giorno, Giulia è squisita, generosa, dà amore… l’unica cosa che ha di non facile – e che all’inizio ho fatto fatica a capire – è che ha bisogno di attenzioni. Abbiamo avuto due separazioni. Io sono sprofondato. Un distacco che ci ha fatto soffrire. Io ho fatto un esame di coscienza, mi sono analizzato, ho compreso le mie lacune, ho capito che erano superabili”.

E ancora: “Lei un giorno si è presentata con 12 pagine dove ha scritto tutte le cose che non le piacevano. In quel momento ho avuto il timore di perderla per sempre. Ma un amore così raro e puro è difficile da trovare”. Pian piano i ‘Prelemi‘ sono stati in grado di migliorarsi e di uscire dal momento buio. Dopo aver trovato un solido equilibrio, ecco la gravidanza. Pretelli ha raccontato alla Toffanin degli aneddoti curiosi e a tratti spassosamente surreali:

“Volevamo la femmina. Lei su internet faceva ricerche: “Come fare figlie femmine”. Non voglio entrare nei dettagli, in rete danno consigli pratici... Ho sempre seguito ciò che voleva che facessi, una volta ho fatto di testa mia e, eccola là… Ecco perché è arrivato un altro maschio“, ha spiegato ridendo Pierpaolo, che allegramente ha lasciato intendere che i consigli ‘pratici’ trovati su Internet non sono stati facilissimi da applicare.

E il nome da dare al bebè? “Il nome è un trauma, non riusciamo a trovarlo. Forse Edoardo che si abbina con Leonardo, ma dobbiamo ancora decidere”. Non una scelta definitiva quindi, ma pare che Edoardo potrebbe essere il nome giusto. Pretelli ha inoltre rivelato che la Salemi ha realizzato un’immagine del futuro figlio con l‘intelligenza artificiale. La foto è stata proiettata in studio. “Per me per crearla ha usato quasi foto sue e poche mie, perché è uguale a lei”, ha dichiarato il modello scherzando.

E il matrimonio? “Mhh, Giulia è la donna che sposerò, ma prima facciamo questo passo. Però non la vedo una cosa senza la quale non si può continuare. Comunque se mi sposo, sposerò Giulia”. Sipario!