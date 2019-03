Vladimir Luxuria si scaglia contro Irama: “Non trasmettete la sua canzone”

Vladimir Luxuria contro Irama a causa della sua nuova canzone

Per l’ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi si prevedono tempi duri non solo in campo sentimentale ma anche e sopratutto per il suo lavoro. Il cantante Irama, infatti, dopo aver completamente e definitivamente chiuso la sua relazione con l’influencer Giulia De Lellis, inizia ad aver problemi anche nell’ambito professionale. Proprio qualche ora fa, ad attaccare e accusare il ragazzo ci ha pensato Vladimir Luxuria. Ma vediamo esattamente per quale ragione l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi ha ripreso l’ex fidanzato della De Lellis. Ebbene si, pare proprio che nell’ultimo album di Irama ci sia un nuovo brano dal titolo Stanotte. A detta di Luxuria, tale testo risulterebbe essere inadatto per alcune persone.

Luxuria non ci sta e invita tutte le radio nazionali a non trasmettere la canzone di Irama

La canzone di Irama recita: “Voglio chiudermi in un bar, poi spogliarti sulla metro, fare a pugni con quel trans”. Il commento su Twitter della famosa Vladimir arriva diretto e secco: “Non è bello che in un album che si intitola Giovani e che ai giovani è rivolto si citi nell’elenco di cose da fare in una serata, fare a pugni con quel trans”. Continua poi Luxuria esprimendo la sua idea su Irama: “Eppure Irama sembra essere un artista molto sensibile..ma bisognerebbe avere più cure dei messaggi che si lanciano”. Inoltre, l’opinionista sembra aver lanciato un chiaro invito a tutte le radio affinché non trasmettano codesta canzone.

Ancora nessuna replica arrivata da parte di Irama

Davanti alla polemica di Luxuria, il cantante non ha ancora risposto. Nessuna replica è ancora giunta sui vari canali social né sul web il generale. Quale spiegazione darà Irama visto l’immenso polverone alzato? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda che, a quanto pare, tratta di un argomento importante che Luxuria non lascerà passare inosservato.