Vladimir Luxuria, rivelazione inaspettata al Costanzo Show: “Gli autori ti incanalano”

Maurizio Costanzo Show, Vladimir Luxuria parla del ruolo di opinionista in televisione

Vladimir Luxuria al Maurizio Costanzo Show è stata protagonista di una rivelazione davvero inaspettata! Nella puntata di stasera si parlava di opinionisti in televisione e infatti tutti gli ospiti erano rappresentanti di questa categoria. Da Iva Zanicchi e Malgioglio che ora sono al Grande Fratello, passando da Alba Parietti e Alda D’Eusanio dell’Isola e finendo con Roberto D’Agostino, Maria Monsè, Giampiero Mughini e la stessa Luxuria. Proprio a quest’ultima Maurizio Costanzo ha rivolto la prima domanda della serata, per intavolare il discorso sull’essere opinionisti in TV oggi. Vladimir ha parlato del mestiere di opinionista e ha iniziato dicendo di essere, per sua fortuna, in grado di esprimere opinioni su vari campi.

Vladimir Luxuria confessa: “Ti chiedono di incanalare le opinioni”

Dopo questo, Luxuria ha spiazzato tutti: “L’unica cosa un po’ scomoda per alcuni autori televisivi è quando magari ti chiedono di incanalare loro le opinioni. Magari non parlare male di questo, non parlare male di quell’altro. Succede, succede. Ti dicono mi raccomando non parlare male di quello”. Ovviamente non ha rivelato in quali programmi le è successo che le chiedessero di parlare bene di uno o non parlare male di un altro. Non è stato chiaro neanche se il riferimento era ai reality show oppure ad altri tipi di talk televisivi. Certo è che la pulce nell’orecchio degli spettatori ora c’è! Tuttavia, Luxuria ha precisato che lei non ha mai accettato un accordo simile: “Io preferisco sempre dire quello che penso io, non mi faccio assolutamente guidare. Anche a rischio di non fare un programma”.

Luxuria al Maurizio Costanzo Show, la reazione di Malgioglio alla sua rivelazione

Immediata anche la reazione di Cristiano Malgioglio, opinionista al Grande Fratello: “Se lo dicessero a me li manderei a quel paese”. E possiamo assolutamente credergli, visti i siparietti divertenti con Barbara d’Urso quando lei cerca di fargli esprimere il suo parere in poco tempo. A proposito di Luxuria, nel giorno della registrazione della puntata del Costanzo Show, ha fatto una denuncia pubblica di una aggressione proprio fuori dagli studi della trasmissione.