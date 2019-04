Vladimir Luxuria, aggressione dopo il Costanzo Show: “Non deve succedere”

Maurizio Costanzo Show, aggressione a un ragazzo dopo la registrazione: il racconto di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria poco fa ha raccontato un episodio avvenuto dopo la registrazione del Maurizio Costanzo Show. Tutto è avvenuto quando era ancora nei pressi degli studi in cui si registra la trasmissione. Vladimir si trovava in macchina e stava andando via dopo la puntata, ma ha visto un gruppo di persone ferme ad aspettare i vari Vip e ha deciso di fermarsi. Luxuria ha detto che le piace molto fermarsi con la gente, anche per un selfie e un autografo, per questo ha chiesto all’autista che la stava accompagnando di fermarsi. Era molto disponibile, o meglio sarebbe stata disponibile a fare foto con chi lo richiedeva se non fosse che un ragazzo è stato colpito da un pugno appena si è avvicinato a lei. Un gesto che ha colpito molto Luxuria, per questo ha deciso di denunciare tutto pubblicamente.

Vladimir Luxuria racconta l’aggressione dopo il Costanzo Show: pugno a un ragazzo per un selfie

Poche ore fa, Luxuria ha postato un video su Twitter in cui ha raccontato tutto: “Un ragazzo molto giovane con gli occhiali si è avvicinato chiedendomi di fare un selfie. Io stavo quasi per sporgermi dal finestrino, quando questo ragazzo viene colpito da un cazzotto alla mandibola di cui mi è rimasto in testa il rumore sordo”. Non c’è alcun mistero su chi sia stato l’autore dell’aggressione a questo ragazzo. Infatti il racconto di Vladimir prosegue con ulteriori dettagli: “Chi ha dato quel cazzotto, indifeso che non aveva nessuna arma, solo il telefonino? Uno della sicurezza. Solo per il semplice fatto di essere della sicurezza, di avere questo ruolo, ha pensato che ha il diritto di dare un cazzotto a una persona solo perché mi aveva chiesto un selfie”. Lei è scesa dalla macchina “inviperita” ha detto, e ha affrontato l’uomo. Poi è passata a soccorrere il ragazzo colpito dal pugno.

Luxuria e l’aggressione al ragazzo dopo il Maurizio Costanzo Show: è stato uno della sicurezza?

“Ho soccorso il ragazzo – ha raccontato ancora Luxuria –, siamo andati al presidio dell’ambulanza. Per fortuna non ha la mandibola spostata. Ho chiesto al ragazzo di fare la denuncia, non so se la farà. Io la faccio pubblicamente, con i social. Non deve succedere che una persona deve prendersi un cazzotto per un selfie con un personaggio famoso”. Vladimir Luxuria ha infine detto di sperare che il ragazzo denunci il suo aggressore. Per quest’ultimo, comunque, ci sono già state conseguenze: “Devo essere sincera. La produzione è subito intervenuta e mi hanno detto che questo uomo è stato licenziato”.