Vladimir Luxuria, padre operato: “Grazie, ora è tornato a vedere”. Il personaggio televisivo scrive un post social immortalandosi con il genitore

Il padre di Vladimir Luxuria, di recente, è stato operato agli occhi e tutto si è risolto per il meglio. Ad annunciarlo è stata l’ex politica attraverso i suoi profili social. Grazie all’intervento oculare, l’uomo è ora tornato a vedere bene. Nel post scritto da Vladimir, veicolato sia su Facebook sia su Instagram, non sono mancati i ringraziamenti all’equipe medica di Lucera (Foggia) che ha curato Antonio. Nello specifico a occuparsi del caso è stato il presidio Ospedaliero F.Lastaria. Attualmente non sono state svelate le cause che hanno portato l’uomo a doversi sottoporre a un’operazione.

Luxuria e i problemi con mamma e papà: “I miei genitori all’inizio non l’hanno presa bene”

“Ringrazio il Presidio Ospedaliero Lastaria Oftalmologia di Lucera e il dott. Pietro Sanpaolo e la dott.ssa Claudia D’Eugenio perché grazie a voi il mio papà Antonio è ritornato a vedere bene”, ha scritto Vladimir, sbucando al fianco del padre. Ricordiamo che con i genitori Luxuria ha avuto diverse difficoltà in passato. Durante il periodo dell’adolescenza, quando si è accorta di sentirsi donna intrappolata in un copro maschile, non è stato facile farlo accettare alla figura materna e a quella paterna. A raccontarlo è stata lei stessa, pochi mesi fa, durante l’esperienza al Grande Fratello: “I miei genitori all’inizio non l’hanno presa bene e in qualche modo io li capisco. Ho avuto sorelle e amiche dalla mia parte. Mia sorella mi ha prestato un vestito e quando me lo sono messa ho detto ‘finalmente sono io”.

Vladimir e il rapporto con i genitori

Oggi i rapporti sono del tutto diversi tra Vladimir e i genitori. Il periodo delle incomprensioni è ormai lontano. Mamma e papà, con gli anni, hanno compreso le sue esigenze, quelle esigenze che l’hanno portata dall’essere Wladimiro Guadagno a Vladimir Luxuria, ossia una persona che ha fatto della determinazione e della battaglia alla bieca omologazione un perno della sua intera esistenza. Battaglia che ha dato successi personali e non. Basti pensare che Vladimir è diventata politica, opinionista, personaggio televisivo, attrice, drammaturga, cantante e scrittrice, influenzando molte persone. Non male.