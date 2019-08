Vladimir Luxuria: brutto spavento per la madre ricoverata in ospedale

Vladimir Luxuria, la mamma ricoverata in ospedale: brutto spavento per l’opinionista

La mamma di Vladimir Luxuria è stata ricoverata per un’improvviso problema al cuore. Un brutto spavento per l’opinionista di Live – Non è la d’Urso e di tanti altri programmi televisivi, che con un post su Instagram ha raccontato la vicenda e rassicurato fan e followers sulle condizioni di salute della donna. Luxuria ha condiviso una foto dove la vediamo accanto all’anziana madre stesa ancora sul letto d’ospedale, visibilmente provata ma con un’espressione sorridente sul viso. Nessun dettaglio sulla patologia che ha reso necessario il ricovero, ma fortunatamente tutto è andato per il meglio. Così Vladimir ha voluto ringraziare lo staff sanitario degli Ospedali Riuniti di Foggia (dove è stata curata la donna), dicendosi adesso più tranquilla.

Ricoverata la mamma di Vladimir Luxuria: “Pericolo scampato, mi sento più tranquilla”

“Il cuore di mia mamma resti forte: pericolo scampato, adesso è di nuovo a casa. Ne approfitto per ringraziare tutto il personale degli Ospedali Riuniti di Foggia che hanno assistito mia mamma con professionalità e umanità e mio papà per la sua vicinanza premurosa. Adesso un po’ di riposo e controlli. Adesso mi sento più tranquilla. Un saluto”. Con queste parole, postate sul suo profilo Instagram ufficiale, Vladimir Luxuria parla dell’accaduto. L’attivista LGBT italiana sembra essersi spaventata ma adesso appare più serena, come si evince facilmente anche dal sorriso sfoggiato nello scatto social. Vladi spera e prega che il cuore dell’amata mamma possa essere sempre forte, adesso toccherà starle accanto tra riposo e controlli aggiuntivi. (Continua dopo la foto)

Vladimir Luxuria: il rapporto con i genitori Antonio e Maria Michela

La mamma di Vladimir Luxuria si chiama Maria Michela, mentre il papà Antonio. Il loro rapporto non è sempre stato idilliaco. Quando da giovanissima ha fatto coming out, iniziando a indossare abiti femminili, qualche burrasca c’è stata: “All’inizio i miei genitori non l’hanno presa bene e in qualche modo li capisco”, aveva raccontato ospite del Grande Fratello, commuovendo tutti. Fortunatamente oggi tutto si è risolto per il meglio e la famiglia è molto unita, soprattutto nei momenti di difficoltà come quello vissuto nelle ultime ore.