Vladimir Luxuria lascia Casa del Grande Fratello: comunicato ufficiale

Vladimir Luxuria lascia la Casa del Grande Fratello: il comunicato ufficiale della trasmissione, i fan si dividono

Vladimir Luxuria, nuovo inquilino della Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello, nella mattinata odierna ha dovuto lasciare lo show. A darne notizia è stata la stessa trasmissione, attraverso i suoi canali ufficiali. Nella fattispecie il programma ha diramato un comunicato spiegando però che l’opinionista, nonché ex parlamentare, farà ritorno nel reality a breve. Ricordiamo che Luxuria è sbarcata al GF solo cinque giorni fa, durante la puntata di lunedì 20 maggio, inserendosi positivamente nel contesto dello show.

Fan si dividono sull’uscita dalla Casa di Vladimir Luxuria

“Questa mattina Valdimir Luxuria è uscita dalla Casa del Grande Fratello per un importante impegno preso precedentemente”, scrive il GF sui suoi canali social ufficiali, salvo poi aggiungere: “Rientrerà a Cinecittà nel corso della serata”. Sotto al post Instagram, la notizia è stata presa in differenti modi. Alcuni fan hanno augurato l’in bocca al lupo all’inquilina per l’impegno, altri hanno storto il naso, sostenendo che non sia più il Grande Fratello di un tempo quando l’uscita e il rientro nella Casa non erano assolutamente contemplate, salvo in rarissimi casi di causa di forza maggiore. Alcuni commenti a caldo: “Ormai non è più il GF di una volta”, “Cioè ognuno fa quello che gli pare?”, “Ma che GF è, dove ognuno fa ciò che gli pare… dicono abbiano pure i telefoni”, “E vabbè questa entra ed esce come se fosse casa sua.”

Vladimir Luxuria, l’entrata al Grande Fratello e la vicinanza a Michael Terlizzi: il pubblico apprezza

Polemiche a parte per la temporanea uscita, Luxuria ha dato una ventata di aria fresca al reality, come testimoniano i tanti commenti degli ultimi giorni da parte dei telespettatori che sui social hanno apprezzato il modo dell’opinionista di calarsi nelle questioni della Casa; un modo molto educato e ragionevole, sensibile e sincero. In particolare, Valdimir si è affezionata molto a Michael Terlizzi, concorrente assai amato di questa edizione del reality nip.