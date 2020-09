Vladimir Luxuria e Gennaro Siciliano di Amici: la ‘strana’ storia prosegue

Vladimir Luxuria, 55 anni, e l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi Gennaro Siciliano, 31 anni (prese parte al talent show di Canale 5 nel 2008), proseguono la loro ‘strana’ frequentazione. La scorsa settimana la notizia ha fatto il giro dei siti specializzati in cronaca rosa. Ora l’ex parlamentare, confidatasi con Roberto Alessi, ha confermato che con il danzatore gli incontri continuano. Il direttore di Novella 2000, lungo le colonne di Libero Quotidiano, ha infatti raccontato di aver sentito personalmente l’opinionista che si è lasciata sfuggire un “Ora non posso dire di sposarmi, però…”. Insomma, la love story non è certo solida – visto che la scintilla è scattata solo pochi giorni fa -, ma le intenzioni per approfondire la conoscenza da parte di Vladimir e Gennaro pare proprio che non manchino. Tra l’altro, ulteriore prova del feeling innescatosi, nelle scorsi ore Luxuria ha pubblicato un post social, mostrandosi con il calabrese.

Vladimir Luxuria e l’ex ballerino di Amici Gennaro Siciliano: che feeling!

Luxuria e Gennaro si sono conosciuti fortuitamente in Costiera Amalfitana, più precisamente in un hotel a Minori. Entrambi erano in terra campana per degli impegni di lavoro e il destino ha voluto che si incrociassero e che si piacessero fin da subito. Vladimir ha narrato della piacevole conoscenza al settimanale Nuovo a cui ha confidato che la prima cosa da cui è rimasta colpita sono stati i muscoli del danzatore. D’altra parte l’occhio vuole sempre la sua parte. Oltre a un fisico invidiabile, in Siciliano ha trovato dell’altro l’ex parlamentare, raccontando di un appuntamento “molto dolce”. “Poi, si sa, da una camera d’albergo all’altra il passo è breve…”, ha sussurrato sempre l’opinionista.

Luxuria e Gennaro Siciliano: se son rose, fioriranno

Resta ora da capire se Vladimir e Siciliano hanno intenzione di spingersi un po’ più in là nella loro conoscenza oppure se il loro rapporto è destinato a consumarsi in fretta, rimanendo negli archivi della cronaca rosa come un semplice e romantico flirt di fine estate, immortalato sullo splendido sfondo della cornice della Costiera Amalfitana. Chissà… Luxuria nel frattempo si gode l’attimo perché in Gennaro ha scorto un ragazzo “attento e carino”, oltreché “molto passionale”, ha confidato sempre al magazine Nuovo. Ma quindi? Cosa c’è stato di preciso? L’ex parlamentare dice soltanto qualche “bacetto”. Meglio mantenersi riservati per il momento. E se son rose, fioriranno.