Vladimir Luxuria altra batosta, investita sulle strisce: come sta?

Poche ore fa Vladimir Luxuria ha pubblicato un breve video su Instagram dove racconta quanto le è accaduto. L’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi ha spiegato di essere stata investita a Roma, ma che il tutto è avvenuto sulle strisce pedonali. Il video postato sui social è una chiara testimonianza e un monito per la sicurezza, non solo per chi cammina, ma soprattutto per chi guida.

Un motorino l’avrebbe colpita nonostante fosse sulle strisce, ma il conducente si è fermato. Tutto è bene quel che finisce bene, ma l’attenzione sulla strada deve sempre essere altissima.

Vladimir Luxuria investita: come sta e che cosa è successo

È proprio lei a parlarne sui social e a raccontarne con grande lucidità le dinamiche: l’attimo di panico vissuto da Vladimir fortunatamente si è concluso bene, ma la conduttrice ci ha tenuto a dire la sua in merito. A quanto pare tutto è avvenuto nel giro di una manciata di secondi: un motorino ha sorpassato sulla doppia striscia continua mentre lei stava attraversando le strisce pedonali. Tutte le auto erano in coda e il conducente, fregandosene, è andato dritto, colpendola. Fortunatamente accortosi dell’incidente, ha deciso di fermarsi e di prestare soccorso alla donna, visibilmente spaventata:

Per fortuna avevo un cappotto molto imbottito e quindi non mi sono fatta niente. Mi sono però molto arrabbiata. Se ci fosse stato un bambino al posto mio, le cose sarebbero state molto più gravi […]

Dopo l’accaduto l’attivista ha comunque preso la targa del veicolo, ma ha scelto di non sporgere denuncia. Il motivo? Il conducente ha “giustificato” la disattenzione dicendo di essere molto stanco, aggiungendo anche di essere un “padre di famiglia“, quindi in un certo senso di farle chiudere un occhio. Vladimir, alla fine, ha optato proprio per questa opzione: “Io lascio stare, non faccio denunce e niente, ma voglio approfittarne per dire ai motociclisti romani e non, a chi porta monopattini di fare attenzione perché anche solo una distrazione può fare danni”

Prima il portafoglio rubato, poi l’incidente sulle strisce: il racconto di Vladimir Luxuria

Lei stessa ne è convinta e lo scrive sotto al video pubblicato su Instagram: “Devo avere un angelo in cielo che mi protegge“. In effetti, pensandoci bene, deve proprio essere così. Non è la prima volta che Vladimir Luxuria vive eventi spiacevoli. Ricordate l’episodio del portafoglio rubato? Stava finendo il mese di novembre quando l’ex volto de L’Isola ha fatto un appello a Chi l’ha visto per ritrovare la persona che, molto gentilmente, le ha fatto recapitare l’oggetto proprio a casa. Insomma, una sfortuna che va e una che viene, ma anche questa volta tutto è andato liscio.

Certo, lo spavento rimane e l’appello all’attenzione alla guida (e no) deve essere gridato ogni giorno, ma poteva realmente finire molto peggio.