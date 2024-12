Pomeriggio Cinque, volano stracci tra Luxuria e Patrizia Groppelli

Poche ore fa è andata in onda un’altra puntata di Pomeriggio Cinque, il celebre talk show di attualità condotto da Myrta Merlino su Canale 5. Nella seconda parte della trasmissione, prima di aggiornare i telespettatori su cosa sia successo oggi al Grande Fratello, la conduttrice ha invitato in studio alcuni ospiti, tra i quali anche Vladimir Luxuria, al fine di parlare di un argomento molto delicato e attuale al giorno d’oggi: il calo nel numero dei matrimoni e nell’interesse (o forse nelle possibilità) delle coppie eterosessuali a creare un nucleo famigliare stabile.

Al contrario invece, negli ultimi tempi risultano essere aumentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Parlare di argomenti così delicati però è molto rischioso dal momento che, il più delle volte, fa nascere veri e propri scontri. È esattamente quello che è successo oggi nello studio di Pomeriggio Cinque tra Luxuria e una delle opinioniste fisse di Myrta Merlino: Patrizia Groppelli. Ecco che cosa è successo.

Luxuria vs Groppelli

La prima ad accendere la discussione è stata proprio l’opinionista che, parlando dell’aumento nel numero di unioni gay, ha esclamato: “A me fa ancora impressione vedere de persone dello stesso sesso sposarsi…Io arrivo da un’educazione tradizionalista. […] Non li condanno”. Per concludere, la Groppelli ha poi espresso un altro suo parere personale sulla faccenda, che ha letteralmente mandato su tutte le furie Vladimir Luxuria e ha fatto traboccare il vaso: “I gay sono più trasgressivi delle persone etero”.

Insomma, non si è trattato di un’uscita tanto felice da parte dell’opinionista. Parole che, come anticipato, hanno fatto infuriare Vladimir Luxuria. L’ex parlamentare a quel punto ha subito preso la parola, visibilmente scossa di fronte all’affermazione dell’opinionista.

“Non so su che dati si basi per dire questo. Questa idea che i gay siano più sporcaccioni degli etero se la tenga per se”, ha quindi affermato Luxuria, contrariata dalle parole della Groppelli. L’opinionista a quel punto, resasi probabilmente conto di aver fatto uno scivolone, ha cercato di aggiustare il tiro e di tentare di chiarire quali fossero le reali intenzioni delle sue parole.

“Non puoi non farmi parlare…”, ha iniziato la Groppelli, anche se Luxuria ha continuato a interromperla, sottolineando come in realtà non ci fosse nient’altro da aggiungere e che la sua idea fosse già abbastanza chiara: “Una che si impressiona a vedere due uomini che si amano“.

Insomma, non si può certo dire che anche questa volta l’atmosfera in studio non si sia decisamente scaldata. Per fortuna, a un certo punto del dibattito è intervenuta la presentatrice, che ha quindi chiesto alle due contendenti di mantenere la calma e di non litigare.