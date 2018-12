Vladimir Luxuria, Alla Lavagna salta ancora e lei replica: “Scomodi certi temi”

Vladimir Luxuria delusa chiede spiegazioni alla Rai: il suo intervento al programma Alla Lavagna spostato ancora una volta

Salta ancora una volta l’intervento di Vladimir Luxuria a Rai 3 nel programma Alla Lavagna. A dare la notizia è stata l’ex parlamentare in persona su Twitter che, a tal proposito, è apparsa molto delusa dalla cosa. Luxuria, nello specifico, ha chiesto spiegazioni alla rete, dimostrandosi perplessa e anche critica nei confronti della decisione presa. Per quale motivo la sua partecipazione al programma sta avendo tutti questi intoppi? Come mai non andrà in onda regolarmente? Queste le domande che Vladimir stamattina ha posto pubblicamente alla Rai tramite i social.

Vladimir Luxuria delusa, salta di nuovo Alla Lavagna: “Forse certi temi sono troppo scomodi”

“Ho appena saputo che per la seconda volta il programma Alla Lavagna previsto su Rai3 in cui parlo di bullismo e omofobia in una classe con i bambini è stato spostato” ha scritto pochi minuti fa Vladimir Luxuria sul suo profilo Twitter. “Non so quando e se andrà in onda: forse in questo periodo certi temi sono troppo scomodi persino per Rai 3?”. Noi, ovviamente, non sappiamo quali siano stati i motivi che hanno spinto la Rai a prendere questa decisione. Di certo, stando a quanto emerso, la cosa non ha molto fatto piacere a Luxuria e ai suoi fan.

Ho appena saputo che per la seconda volta il programma “Alla Lavagna” previsto su Rai3 in cui parlo di #bullismo e #omofobia in una classe con i bambini è stato spostato, non so quando e se andrà in onda: forse in questo periodo certi temi sono troppo scomodi persino per #Rai3? — vladimir luxuria (@vladiluxuria) 10 dicembre 2018

