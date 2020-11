Viviana Stucchi, The Voice Senior: mamma di Luca Vismara e già nota in tv

Viviana Stucchi sbarca nelle blind audition della prima puntata di The Voice Senior su Rai Uno. I più attenti hanno subito notato che la donna non è proprio la ‘signora nessuno’, venuta dal nulla. Infatti in passato è stata uno dei volti più conosciuti dello Zecchino d’Oro. Alla celebre kermesse canora vi prese parte quando era una bambina. Non solo: all’epoca trionfò nel concorso cantando “Il pulcino ballerino”.

Chi è Viviana Stucchi di The Voice Senior

Ma le sorprese non sono finite qui: Viviana, classe 1957 (si ricorda che a The Voice Senior sono ammessi solo over 60) e originaria di Bernareggio – comune in provincia di Monza e Brianza -, ha un figlio. Trattasi di Luca Vismara. Pure lui non è certo una personalità ‘comune’. Anzi, in tv lo si è visto in diverse occasioni: prima è stato scelto nella scuola di Amici di Maria De Filippi (17esima edizione); poi è stato un naufrago de L’Isola dei famosi 2019. In terra honduregna si è aggiudicato la medaglia di bronzo, salendo sul gradino più basso del podio. E con chi cantò nell’atto conclusivo del programma? Naturalmente con mamma Viviana.

Tornando a Lo Zecchiono d’Oro, Viviana vi partecipò nel lontano 1964 con “Il pulcino ballerino”, canzone firmata e scritta da Franco Maresca e Mario Pagano. Il brano fu un successo senza precedenti tanto che è stato quello che ha ottenuto più vendite nella storia del concorso canoro per bimbi.

Come spiega Fanpage, la canzone fu talmente apprezzata che Viviana fu chiamata a interpretarla in Germania, per omaggiare gli operai italiani delle fabbriche della Volkswagen. E poi? Che fine fece la signora Stucchi? Nel 1965 gareggiò al Festival Internazionale dei Ragazzi di Sanremo nel 1965 (brano: “Il ritratto della mamma”).

La sua carriera in ambito musicale, poi, con la crescita, ottenne una battuta d’arresto. La donna preferì seguire altre strade e divenne una insegnate di Educazione Fisica alle scuole medie di Mezzago. Ritornerà sul piccolo schermo l’8 gennaio 2011 nello show Attenti a quei due – La sfida. Qui intonò nuovamente le note de “Il pulcino ballerino” accompagnata dall’indimenticato Fabrizio Frizzi.

Viviana Stucchi a The Voice Senior entra nel team di Clementino

Viviana ha convinto la giuria di The Voice Senior grazie a un’eccellente interpretazione di “Musica (E il resto scompare)”, pezzo di Elettra Lamborghini (presentato nello scorso Festival di Sanremo). La Stucchi ha deciso di entrare a far parte della squadra del rapper Clementino.