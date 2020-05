Vivi e lascia vivere: Antonio Gerardi sul set con moglie e 4 figli

Renato in Vivi e lascia vivere: l’attore Antonio Gerardi felice con compagna e quattro figli

Chi è l’attore che interpreta Renato nella fiction Rai Vivi e lascia vivere? Antonio Gerardi! Vi sembra un volto conosciuto? È normale, ha lavorato negli ultimi anni per numerose serie tv e film! Solo per citarne alcuni: è stato Il Sardo in Romanzo Criminale, Antonio di Pietro in 1992, il vice-questore Stefano Rambelli ne La porta rossa, Rocco in Non dirlo al mio capo e don Mariano in Imma Tataranni. Una carriera lunga e intensa, partita per caso grazie ad una radio di Potenza, di cui Antonio va fiero. Cosa si sa invece della vita privata di Gerardi? Il 52enne è felicemente impegnato da oltre dieci anni con Micaela, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo. La coppia è molto affiatata tanto che spesso Micaela, con i quattro figli avuti dal compagno, fa incursione sui set dove lavora Antonio, come accaduto in Vivi e lascia vivere, dove l’attore ha lasciato senza parole la collega Elena Sofia Ricci.

Antonio Gerardi parla per la prima volta della sua vita privata

Nel 2009 – mentre lavorava a Roma sui set di Romanzo Criminale La Serie e La nuova squadra – Antonio Gerardi ha conosciuto la donna della sua vita: Micaela. Ad un anno dal primo incontro è nato il primo figlio Agostino. Subito dopo è arrivato Gian Maria e poi le gemelline Emma e Maria Vittoria. I bambini hanno età compresa tra i cinque e i nove anni. “Stare loro dietro non è una passeggiata, anzi è il lavoro più duro che abbia mai fatto. Eppure, nonostante le difficoltà, sono la mia vita, al punto che se posso li porto con me sul set come è accaduto con Vivi e lascia vivere”, ha raccontato l’interprete a Di Più Tv. Dunque Elena Sofia Ricci ha avuto la possibilità di conoscere la famiglia di Antonio, che è unita ma allo stesso tempo discreta e riservata.

L’incontro tra Elena Sofia Ricci e la famiglia di Gerardi

“Durante i mesi di riprese di Vivi e lascia vivere li portavo spessissimo con me in camerino, ma uno per volta, per non creare troppa confusione sul set. Al quarto giorno, dopo aver visto il quarto figlio, Elena Sofia Ricci mi ha detto, scherzando: “Ma quanti bambini hai, Antonio? Sono finiti oppure ce ne sono altri?”. È stata molto carina con i miei ragazzi e poi ha conosciuto anche la mia compagna, la donna che presto diventerà mia moglie”, ha ricordato Antonio Gerardi.

Antonio Gerardi e Micaela non sono ancora sposati

Per via dei numerosi impegni di lavoro al cinema e in tv, Antonio Gerardi e Micaela – che è dedita alla famiglia 24 su 24 – non sono ancora diventati marito e moglie. Ma appena l’emergenza Coronavirus finirà l’attore e la sua compagna si daranno da fare con i preparativi per il matrimonio.