Vivi e lascia vivere cast: dove abbiamo già visto gli attori della fiction

Vivi e lascia vivere fiction di Rai 1: dove abbiamo già visto gli attori

Vivi e lascia vivere, la nuova fiction con protagonista Elena Sofia Ricci, è finalmente arrivata su Rai 1. La storia gira intorno a Laura Ruggero e ai cambiamenti che vede ed apporta alla sua vita professionale e privata. Laura infatti è una madre di ben tre figli ed è sposata con Renato, musicista sulle navi da crociera, che ha una vita parallela e un’altra famiglia a Tenerife. Rimasta sola con i figli, mutuo da pagare e un lavoro precario, Laura si rimbocca le maniche grazie all’aiuto di suo cognata e delle sue amiche. Alle vicende personali e lavorative di Laura si intersecano anche quelle di vita dei suoi figli: Giada, Nina e Giovanni. Oltre ai ben conosciuti Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini (che interpreta Toni, vecchio amore della protagonista), ci sono molti attori emergenti che però abbiamo già visto in altri programmi o fiction. Ecco chi sono.

Vivi e lascia vivere: Carlotta Antonelli, Silvia Mazzieri e gli altri attori del cast. Chi sono e dove li abbiamo visti

Il cast di Vivi e lascia vivere è molto eterogeneno. Accanto a Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini, conosciutissimi al grande pubblico, troviamo anche attori ai primi esordi o che abbiamo visto in altre fiction o serie tv di grandissimo successo.

Carlotta Antonelli è una di loro. La giovane attrice romana infatti ha vestito i panni di Angelica, moglie e socia in affari di Spadino in Suburra. La serie tv con Alessandro Borghi però non è la prima esperienza come attrice della Antonelli. Infatti l’abbiamo vista anche in Immaturi-La serie nel 2018 e in Solo la mini serie tv con Marco Bocci e dove interpretava Agata Corona.

Silvia Mazzieri sta diventando un volto fisso nel mondo delle fiction tv di Rai 1. Oltre alla parte di Giada, la figlia più piccola di Laura in Vivi e lascia vivere, la giovane attrice è anche nel cast di un altro successo della Rai (che ora è in stand-by causa Covid-19) Doc-Nelle tue mani dove invece veste i panni della specializzanda Alba. Ma non solo, Silvia Mazzieri ha fatto parte anche del cast di Braccialetti Rossi, in particolare delle stagioni 2 e 3, nel ruolo di Bella.

Iaia Forte e Bianca Nappi: le due attrici hanno una carriera incredibile nel mondo del cinema. I loro film più conosciuti sono Mine Vaganti (2010 per Bianca Nappi) e La Grande Bellezza (2013 per Iaia Forte).

Vivi e lascia vivere: gli altri attori del cast che già conosciamo

Matteo Oscar Giuggioli è un giovane attore 19 enne. Il pubblico riconoscerà in Luca di Vivi e lascia vivere, Klaus Moser di Un passo del cielo 5. Il personaggio di Klaus è intervenuto nella fiction solo nell’ultima stagione e ci sarebbero grandi probabilità di vederlo anche nella prossima che, come dichiarato in un’intervista da Daniele Liotti, è confermata anche se non si ha una data ufficiale per la sua uscita.

Ultimo ma non per importanza: Antonio Gerardi che veste i panni dell’ex marito di Laura, Renato. L’attore è un volto molto famoso nel cinema e nella tv italiana. Molte le fiction di successo a cui ha preso parte come: La Porta Rossa, 1992, 1994, Romanzo Criminale-La Serie, così come molti film: Io che amo solo te, La cena di Natale, Basilicata coast to coast.