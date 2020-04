Un passo dal cielo 6 confermato: a quando le riprese? Liotti frena

Un passo dal cielo 6, nuova stagione confermata. Parla Daniele Liotti

Il grande successo della fiction di Rai 1, Un passo dal cielo, ha prodotto una conferma per una nuova stagione. Se al termine della quinta stagione non eravamo certi del ritorno di Francesco Neri e di tutti i protagonisti della serie, ora è Daniele Liotti a darne conferma. Come spiega in un’intervista al Corriere della Sera, i contratti per la nuova stagione sono stati già firmati ma l’emergenza per la pandemia da Covid-19 ha bloccato il set e le riprese anche di Un passo dal cielo. Come ben sappiamo, tanto i palinsesti tv tanto i set di film, serie tv e fiction sono fermi a causa del distanziamento sociale, e anche Un passo dal cielo ne è stata colpito. Non sappiamo ancora ad oggi quale trama seguiranno le nuove puntante, immaginiamo però che la linea che seguirà la nuova stagione sarà quella dell’ultima, “meno family” diversamente dalla precedenti, come ha spiegato Daniele Liotti.

Un passo dal cielo 6, anticipazioni di Daniele Liotti. Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione

In un’intervista al Corriere della Sera, Daniele Liotti spiega il futuro della fiction. Nonostante la sesta stagione è stata confermata: “I contratti sono stati firmati“, dice Liotti, non si sa ancora quando il set potrà dare inizio alle riprese. “Bisognerà capire quando e come si potrà ricominciare a girare. La serie è una scommessa vinta, non era scontato, è diventata un’altra serie, diversa da quella prima. Meno family“, ha spiegato ancora. In effetti, la costruzione degli episodi e le tematiche affrontate nell’ultima stagione hanno cambiato inevitabilmente la fiction. Cosa che però non è dispiaciuta al pubblico che ha comunque seguito con tanto affetto vecchi e nuovi personaggi. “Per il resto, l’incertezza regna sovrana“, chiosa l’attore.

Riprese Un passo dal cielo bloccate, dove eravamo rimasti alla fine della 5 stagione

Nonostante l’incertezza per l’inizio delle riprese, siamo sicuri che Un passo dal cielo 6 ci sarà. I contratti sono firmati dunque ora c’è da capire quando si potrà ricominciare a lavorare. Ovviamente per ora non si parla ancora di data d’uscita o di prime anticipazioni. Immaginiamo comunque che continuerà la storia da Francesco e Emma (o almeno così speriamo) e che ritroveremo anche Il Commissario Nappi. Chi non ritroveremo è di certo Matteo Martari, la storia del Maestro, Albert Kroess, si è conclusa con la sua morte.