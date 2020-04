Vivi e lascia vivere fiction: Elena Sofia Ricci presenta Laura

Vivi e lascia vivere, la nuova fiction di Rai 1 con protagonista Elena Sofia Ricci. La storia di Laura

Il prossimo 23 aprile arriverà in prima serata su Rai 1 Vivi e lascia vivere. La nuova fiction con protagonista Elena Sofia Ricci subentrerà a Doc-Nelle tue mani con Luca Argentero. Come vi avevamo già spiegato, Vivi e lascia vivere racconta la storia di Laura. Una storia di riscatto, quando la protagonista decide di allontanarsi dal marito per ricominciare una nuova vita, accanto a lei le amiche e i suoi figli. La stessa Elena Sofia Ricci ha raccontato il suo personaggio in una recente intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni. Lasciati i panni di Suor Angela in Che Dio ci aiuti, l’attrice ora interpreta Laura, una donna che ha la forza di cambiare.

Elena Sofia Ricci: chi è Laura in Vivi e lascia vivere

Laura è una donna forte che, scoperto il tradimento del marito che ha addirittura un’altra famiglia a Tenerife, decide di cambiare la sua vita. Finge la morte del consorte in un finto naufragio e torna a vivere davvero. “Una donna molto ruvida, una mamma apparentemente anaffettiva che ai figli insegna a cavarsela da soli“, così dipinge Laura Ruggero l’attrice che la impersona. “Quando perde tutto, il marito ma anche il lavoro, decide di rimboccarsi le maniche e ricominciare da capo“, spiega ancora su Tv, Sorrisi e Canzoni.

Vivi e lascia vivere su Rai 1: la trama e la data di messa in onda

Vivi e lascia vivere arriverà su Rai 1 il prossimo 23 aprile, la trama racconta per l’appunto la vita di Laura Ruggero, madre di tre figli e sposata da ben 20 anni con Renato (Antonio Gerardi). Lui è un musicista e lavora sulle navi da crociera. Quella di Laura sembra una vita normale fino a quando scopre che il marito ha una doppia vita e un’altra donna a Tenerife. Non solo la sua vita sentimentale e familiare sta andando a rotoli, ma Laura verrà anche licenziata e si rinventerà, creando un’impresa di cibo da strada con le amiche. A sconvolgere di nuovo la vita di Laura arriva dal passato un vecchio amore, Tony (Massimo Ghini).