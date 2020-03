Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci: trama e quando va in onda

Messi da parte per un po’ di panni di Suor Angela in Che Dio ci aiuti, Elena Sofia Ricci torna su Rai 1 con una nuova fiction. Il titolo è Vivi e lascia vivere, il cui promo è stato lanciato da poco dall’emittente tv. L’attrice ora interpreta Laura, una donna alla ricerca di una rivincita personale, accanto alla Ricci c’è un cast eterogeneo, dove ritroviamo vecchie conoscenze e nuove scoperte. Per ciò che riguarda la data di uscita se ne sa ancora poco. Il progetto è stato realizzato la scorsa primavera e si pensava (almeno così parlano i rumors in rete) di mandarlo in onda nell’autunno del 2020. Si immagina però che la messa in onda verrà anticipata a questa primavera; l’uscita del promo poi fa ben sperare in questa possibilità. E dunque sembra che potremmo vedere molto presto la nuova fiction di Rai 1. Inoltre, Vivi e lascia vivere ci accompagnerà per diverse serate, saranno ben 6 le puntate ma non conosciamo ancora il giorno di trasmissione.

Vivi e lascia vivere: la trama della nuova fiction con Elena Sofia Ricci

Molte le nuove fiction che la Rai sta lanciando negli ultimi periodi, prima fra tutti Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero che ha fatto incetta di telespettatori durante la primissima puntata. Anche Vivi e lascia vivere si annuncia molto carina, la trama si concentra sulla famiglia Ruggero, una famiglia come tante ma piena di segreti. Laura (Elena Sofia Ricci) e Renato (Antonio Gerardi) lavorano l’una in una mensa e l’altro come musicista sulle navi da crociera, hanno tre figli di cui la maggiore, Giada, allontana tutti con il suo carattere duro e scontroso. Laura scoprirà più tardi che il marito la tradisce e che intrattiene una vita parallela a Tenerife con un’altra donna. Decide così di rimboccarsi le maniche, puntando su un nuovo progetto lavorativo ed inventa la storia che il marito è morto in un naufragio. Mentre tutto sta prendendo una nuova piega, il passato di Laura sta per tornare a galla portando con se il suo più grande segreto.

Cast Vivi e lascia vivere: i nomi e i personaggi

Un bellissimo cast quello di Vivi e lascia vivere. Oltre i nomi di Elena Sofia Ricci (nel ruolo di Laura) e di Antonio Girardi (Renato Ruggero), troviamo anche: Massimo Ghini (Tony), Silvia Mazzieri (già vista in Braccialetti rossi, Il Paradiso delle Signore ed ora anche in Doc-Nelle tue mani, che veste i panni di Giada Ruggero, la figlia maggiore di Laura). Abbiamo poi: Carlotta Antonelli (Nina Ruggero, anche lei volto conosciuto soprattutto per i fan di Suburra dove interpreta Angelica).