Anticipazioni, Doc-Nelle tue mani: cosa succederà nella seconda puntata

Doc – Nelle tue mani: Andrea Fanti torna in reparto

Abbiamo iniziato a conoscere i protagonisti di Doc – Nelle tue mani, la nuova serie televisiva di Rai Uno. La prima serata del giovedì non avrà più come protagonista Don Matteo, ma Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, primario di medicina interna che ha perso la memoria degli ultimi dodici anni. Le prime quattro puntate andranno in onda nelle prossime settimane, mentre la seconda parte della serie verrà trasmessa ipoteticamente a settembre. Le riprese infatti non sono state concluse a causa dell’emergenza Covid-19. Dopo aver visto la prima puntata, molti telespettatori già si chiedono cosa succederà nella prossima. Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio, Niente di personale, il dottor Fanti tornerà in reparto per aiutare gli specializzandi dell’ospedale. Come possiamo immaginare i giovani medici faticheranno a riconoscere l’uomo che avevano conosciuto prima del ricovero.

Doc – Nelle tue mani: Andrea prova a riconquistare Agnese

Andrea Fanti non riesce a ricordare la separazione dalla moglie e ricorda solo quali fossero i sentimenti nei confronti della donna. Il protagonista, quindi, cercherà di riconquistare Agnese (Sara Lazzaro). Nel frattempo, i rapporti con Giulia (Matilde Gioli) sembrano vacillare, i due non hanno più sintonia lavorativa. Nel secondo episodio, Una cosa buona che fa male, si vedranno nervosismi tra gli specializzandi. Giulia, infatti, esaspererà la competizione con i colleghi. Troverà l’appoggio di qualcuno? Una cosa è certa, il dottor Fanti coglierà l’occasione per conoscere meglio i ragazzi. Andrea farà di tutto per recuperare la password della sua mail per provare a ricostruire il suo passato, ma qualcuno farà di tutto per impedirglielo.

Doc – Nelle tue mani: seconda puntata e repliche della prima

Per sapere cosa succederà nella seconda puntata di Doc – Nelle tue mani non ci resta che aspettare una settimana. I protagonisti della serie televisiva, Luca Argentero, Gianmarco Saurino, Giovanni Scifoni, Pierpaolo Spollon e Matilde Gioli, vi aspettano sempre in prima serata giovedì 2 aprile, sempre su Rai Uno. Coloro che volessero rivedere la prima puntata potranno accedere a Rai Play in qualsiasi momento. Non sono al momento previste repliche su Rai Premium.