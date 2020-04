Vivi e lascia vivere: cast, numero puntate, location, repliche

Vivi e lascia vivere: numero puntate della nuova fiction con Elena Sofia Ricci

Dal 23 aprile andrà in onda la nuova fiction di Rai 1 con protagonista Elena Sofia Ricci, Vivi e lascia vivere. Laura è una madre e una cuoca che vede completamente rivoluzionata la sua vita dopo la scoperta di una doppia vita del marito. La voglia di ricominciare però verrà messa a dura prova a causa di una grande segreto che Laura custodisce gelosamente e che potrebbe cambiare per sempre la sua vita e spazzare via la sua famiglia. Vivi e lascia vivere ci accompagnerà per 6 serate (in tutto sono dodici episodi) sempre trasmessi durante la prima serata di giovedì. Finita la prima parte di Doc-Nelle tua mani, la Rai ha deciso di piazzare Vivi e lascia vivere che tempo fa era prevista per l’autunno 2020, fino alla decisione di anticipare la messa in onda dal prossimo giovedì 23 aprile.

Elena Sofia Ricci è Laura: il cast completo e la location della fiction

Accanto a Elena Sofia Ricci troviamo: Carlotta Antonelli (Suburra) che interpreterà la figlia maggiore di Laura, Nina, Silvia Mazzieri (già nota per Braccialetti Rossi e per il ruolo di Alba in Doc-Nelle tua mani) che veste invece di panni della figlia gemella più piccola, Giada. Giampiero De Concilio interpreta l’altro figlio di Laura, Giovanni; poi nel cast ci sono anche: Iaia Forte (Marilù), Bianca Nappi (Rosa), Teresa Saponangelo (Daniela), Irene Casagrande (Sara), Matteo Oscar Giuggioli (Luca), Massimo Nicolini (Matteo) ed infine Antonio Gerardi nel ruolo di Renato, marito di Laura e Massimo Ghini che interpreta invece Toni, vecchio amore della protagonista. Oltre al cast, anche la location farà di questa nuova fiction un grande successo. Il regista, Peppi Corsicato, ha deciso di ambientare la narrazione a Napoli, non solo perché lui è partenopeo ma anche per gli scorci che regala. Lo scopo del regista nell’utilizzare la sua Napoli come sfondo alla storia è quella di regalare al pubblico i luoghi nascosti della città.

Vivi e lascia vivere: dove vedere le repliche

Nonostante il momento storico che stiamo vivendo potrebbe capitare di non poter guardare la serie nella serata scelta per la messa in onda. Se perdete qualche puntata, dove potete vedere le repliche? Come ogni fiction targata Rai è possibile riguardare gli episodi su RaiPlay. La piattaforma streaming, infatti, carica le puntate in concomitanza della serie o subito dopo.