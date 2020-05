Vivi e lascia vivere: le anticipazioni dell’ultima puntata del 28 maggio

Vivi e lascia vivere: cosa succederà nell’ultima puntata. Le anticipazioni

Vivi e lascia vivere è giunta al termine! La fiction di Rai 1 con protagonista Elena Sofia Ricci ha incassato un grandissimo successo. La storia e il personaggio di Laura hanno appassionato il pubblico sin dall’inizio e giovedì 28 maggio andrà in onda l’ultima puntata. Il finale di stagione di Vivi e lascia vivere non poteva non essere privo di colpi di scena e sorprese. Secondo le anticipazioni, infatti, mentre Laura e le sue amiche dovranno decidere di cedere la loro nuova e proficua attività di street food, qualcosa di estremamente sorprendente succederà ancora nella vita di Laura.

Le anticipazioni di Vivi e lascia vivere: Giovanni in ospedale

Nel corso delle sei puntate, abbiamo imparato a conoscere i protagonisti di Vivi e lascia vivere. Dopo il ritorno di Renato e l’allontanamento dei figli a causa delle bugie a loro raccontate sulla morte del padre, Laura ha a che fare con un brutto incidente: Giovanni viene investito e finisce in ospedale. Mentre tutta la famiglia è attorno al giovane, Toni si nasconde perché accusato di omicidio. Quando, però, viene a sapere che Giovanni sta male corre da lui, considerandolo come un figlio. Intanto, Renato riparte e non sappiamo ancora se tornerà a Napoli. Inoltre, Laura verrà ricattata e affinché non venga fatto del male ai suoi figli, sembra accettare la proposta di cedere la sua attività ma all’ultimo qualcosa cambierà il suo destino.

Vivi e lascia vivere: il successo e il cast

Davvero un grande successo per Vivi e lascia vivere. Rai 1 non perde mai quando sul piccolo schermo c’è Elena Sofia Ricci. L’attrice infatti è molto amata dal pubblico della Rai e non solo nei panni di Suor Angela. Il ruolo di Laura Ruggero ha conquistato chi da casa ha seguito le varie puntate senza perdersene nessuna. Accanto a lei però abbiamo trovato e ritrovato attori bravissimi, e non solo. In alcune scene infatti sono apparsi anche Emma e Leonardo, rispettivamente figli della Ricci e di Massimo Ghini. I due ragazzi, alle prime armi nel mondo della recitazione, hanno vestito i panni di Laura e Toni da ragazzi; raccontando come si sono conosciuti partendo dagli albori della loro relazione.