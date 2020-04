Vivi e lascia vivere anticipazioni seconda puntata: Giada va via di casa

Vivi e lascia vivere: le anticipazioni della seconda puntata in onda giovedì 30 aprile

Appena terminata la prima puntata di Vivi e lascia vivere, eccoci con il consueto appuntamento con le anticipazioni per il prossimo appuntamento che andrà in onda il prossimo giovedì 30 aprile. Nei primi due episodi abbiamo conosciuto Laura Ruggero, la sua famiglia e le sue amiche. Dalla trama sappiamo che la sua vita sentimentale andrà presto in frantumi, dopo aver scoperto che suo marito, Renato, ha un’altra donna. E non solo. Lo stesso Renato, infatti, le spiega che non deve più cercarlo e da lì che inizia la nuova vita di Laura. Accanto a lei, comunque, abbiamo conosciuto i suoi tre figli: Giada, Nina e Giovanni con i loro piccoli problemi. Nella seconda puntata vedremo come Laura riesce a tornare a galla, grazie ad una nuova idea lavorativa.

Le anticipazioni di Vivi e lascia vivere della seconda puntata: Laura avvia la sua attività

Nel terzo episodio di Vivi e lascia vivere, Laura riesce ad avviare la sua attività e l’aiuto di Toni (Massimo Ghini, suo vecchio amore di gioventù) è centrale per lei. Le cose però non vanno come Laura si aspetta e gli eventi la investiranno in pieno. Nel frattempo, Marilù le racconta delle bugie che costringono Laura a prendere delle decisioni importanti. Nel quarto episodio, invece, Laura avrà a che fare con la figlia Giada. Tra la ragazza e sua madre i rapporti si incrinano fino a quando decide di andare via di casa. Giada però nasconde qualcosa, di cui ne verremo a conoscenza proprio dopo la brutta discussione con Laura.

Repliche Vivi e lascia vivere: dove rivedere le puntate

Se avete perso qualche puntata di Vivi e lascia vivere, potrete vedere le repliche direttamente su RaiPlay. La piattaforma infatti carica le puntate in contemporanea alla messa in onda o subito dopo.