Viva Rai2, Fiorello a ruota libera sul 1 Maggio: “Rutti e tuoni!”

Dopo la grande serata di ieri al Circo Massimo, tra grandi nomi della musica e soprattutto tanta pioggia, Fiorello non poteva non parlare del Concertone! Il mattatore apre la puntata di oggi con una rassegna dei suoi momenti preferiti di ieri, ovviamente non risparmiandosi commenti pungenti!

Ieri il Concertone del Primo Maggio ha ospitato tantissimi tra i più grandi artisti del momento, al punto che durante la serata a un certo punto sembrava di essere a Sanremo, noi vi abbiamo raccontato quali sono stati i momenti top e flop, ma anche Fiore ha voluto dire la sua, e come impedirglielo: i suoi complimenti sono andati a Big Mama per il suo monologo fatto nel pomeriggio sull‘importanza del fallimento per imparare a trovare la propria strada e anche il conduttore ha invitato i giovani a ricordare che nella vita ci sono infinite possibilità e che non bisogna lasciarsi abbattere da un fallimento. Però poi si scatena!

“Ermal Meta cammina sulle acque!” Il best of del 1 Maggio secondo Fiorello

Nessun commento da parte della squadra di Viva Rai2 sulle possibili censure da parte della Rai o sui discorsi di Morgan o di Dargen D’Amico (ma su Morgan Fiorello è tornato dopo), ma una battuta al veleno Fiorello l’ha riservata al povero Fabrizio Biggio, conduttore del Concertone dell’anno scorso.

Tu hai condotto l’anno scorso, vero? E infatti non ti hanno più chiamato! Pensa che quando la gente arrivava ieri chiedeva “C’è Biggio anche quest’anno? No? Allora entro!

Uno dei momenti preferiti di Fiorello però vede protagonista una gaffe dei tecnici: nel pomeriggio un giovane rapper di nome Uzi Luke ha fatto il suo monologo con l‘autotune ancora acceso nel microfono; questo ha lasciato il pubblico confuso e imbarazzato. Poteva mai Fiorello farsi sfuggire una chicca del genere? Già durante i suoi Sanremo a fianco di Amadeus ha preso più volte in giro i cantanti che facevano uso dell’autotune, dopo aver mandato in onda la gaffe di Uzi Luke anche Fiorello i suoi sono tornati in studio parlando con la voce modificata.

Il top del top però Fiorello lo dedica ad Ermal Meta, che si è reso protagonista di uno degli episodi più iconici del Concertone, intonando una lode a Dio con la chitarra mentre i tecnici erano nel panico a causa del temporale incessante e facendo così smettere di piovere.

La scena era andata immediatamente virale, con i social che invocavano al miracolo e infatti Fiorello ha subito santificato Ermal:

Lo sapete che stamattina Ermal Meta faceva jogging sul Tevere? Proprio sopra il Tevere!



Bisogna vedere se questa battuta non venga tacciata di blasfemia da parte della Rai, tanto ormai Fiorello sembra stia facendo la qualunque per farsi cacciare dalla rete con le sue battute politiche!

”Rutti e Fulmini” Morgan fa impazzire Fiorello

Arriva poi il momento Morgan che ha portato sul palco del Primo Maggio un discorso infuocato contro la politica e l’industria musicale che sicuramente gli farà ricevere un ammonimento da parte di Mamma Rai.

Quello che però ha fatto impazzire Fiorello è stato altro: durante l’esibizione di Morgan infatti ha ricominciato a piovere sulla canzone “Rutti“!

Ermal Meta aveva cantato le lodi e ha smesso di piovere, Nostro Signore ha visto Morgan e ha detto ”Eh no, Morgan no, vai con tuoni e fulmini, anzi, rutti e fulmini!”

In conclusione della puntata, Fiore ha ospitato Leo Gassman che ha presentato il suo nuovo singolo Take That.

Fiore gli fatto i complimenti per la fiction Rai su Franco Califano e per non aver avuto paura di farsi conoscere al pubblico con il suo nome, nonostante gli potesse portare critiche e pressioni vista l’importanza.