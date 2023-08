Viva Rai2, ecco il video che svela la nuova location del programma

È ufficiale: nella prossima stagione televisiva tornerà Fiorello con il suo show mattutino, Viva Rai2. Ma la location non sarà più Via Asiago

È ufficialmente partita la FiorelloMania. Ieri, lunedì 21 agosto, poco prima del Tg delle 20 e con un brevissimo spot di soli 15 secondi la Rai ha annunciato il ritorno del tanto amato show mattutino condotto dal celebre comico su Rai2. Nel messaggio pubblicitario non si legge il nome del programma ma la grafica usata è inequivocabile: si tratta sicuramente del celebre varietà di Rai2.

La data ufficiale di inizio non è ancora stata comunicata ma un primo indizio sulla nuova stagione di Viva Rai2 è stato dato. E che indizio! Si tratta infatti della nuova location della trasmissione. Come in molti sapranno, dopo le polemiche nate dagli abitanti di Via Asiago (la precedente location in cui si tenevano le registrazioni dello show) stanchi delle levatacce che erano costretti a fare a causa degli schiamazzi generati dalla trasmissione, quest’anno la location sarà sicuramente diversa e lo spot ne ha regalato ai telespettatori una prima immagine.

La nuova location di Viva Rai2

Certo è che non è facile capire da quei pochi secondi e soprattutto dall’immagine regalata al pubblico, quale sarà con precisione la nuova location di Viva Rai2. Nello spot del programma mattutino condotto da Fiorello con la partecipazione di Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, viene infatti inquadrato uno spiazzo vuoto, del tutto anonimo. Si tratta con tutta probabilità di un parcheggio immerso nella vegetazione.

Insomma, un luogo non ben identificato che, stando ad alcune voci, potrebbe essere nei pressi del Foro Italico, davanti all’entrata dello stadio del nuoto e non lontano dall’obelisco. Una location che già nelle scorse settimane si paventava potesse essere la sostituta di Via Asiago, come riportato da LaPresse.

Lo spot poi termina con una semplice scritta: “Prossimamente su Raidue, ore 7:15“. Insomma, si tratta certamente di un messaggio pubblicitario creato a regola d’arte per generare la giusta dose di hype attorno al programma rivelazione della scorsa stagione televisiva e che ha consacrato definitivamente Fiorello come uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano.

Viva Rai2 a Sanremo

Come in molti ricorderanno, lo scorso anno Viva Rai 2 era stato utilizzato anche da Amadeus per dare informazioni su Sanremo. È molto probabile che ciò succederà anche quest’anno, anche perché il Direttore Artistico della kermesse vorrà sicuramente l’amico Fiorello al suo fianco per almeno una delle serate del suo quinto e (almeno per il momento) ultimo Festival.

È infatti notizia di un paio di mesi fa la partecipazione di Fiorello a Sanremo 2024. Il conduttore di VivaRai2 lo ha annunciato mentre era ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti. Il celebre showman aveva partecipato per la prima volta al Festival nel 2020 affiancando Amadeus e ha anticipato che chiuderà definitivamente il ciclo partecipando alla serata finale di Sanremo 2024. “L’avevo promesso. Ci siamo messi d’accordo sull’ultima puntata, perché lo vado a prendere, lo porto a casa e dico: ‘Basta, hai chiuso, hai finito’”, queste le parole con le quali Fiorello ha annunciato il suo ruolo a Sanremo 2024. Chissà se manterrà o meno la promessa.