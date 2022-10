In casa Rai si è arrivati a una decisione: Fiorello sbarcherà su Rai Due con il nuovo programma della mattina. Nei giorni scorsi si è vociferato a lungo del suo approdo nelle prime ore di programmazione di Rai Uno, scatenando le proteste del Tg1. I giornalisti e il CdR si sono lamentati del fatto che avrebbero sottratto loro un’ora di informazione, in uno spazio sotto la loro cura. Si erano dichiarati sconcertati e contrariati, non per l’arrivo di Fiorello su Rai Uno quanto per la sua collocazione nel palinsesto. Tengono insomma parecchio alla programmazione e allo spazio gestito dal Tg1 e non avrebbero voluto rinunciarci.

Che sia stato a causa di queste proteste o per altri motivi, fatto sta che oggi Carlo Fuortes, amministratore delegato della Rai, ha fatto sapere che Fiorello andrà in onda su Rai Due. Buone notizie per il Tg1? Sì e no. Manterranno di sicuro il loro spazio con il Tg1 Mattina, ma adesso Fiorello è diventato un diretto concorrente nella programmazione. Il pubblico potrebbe preferire lui su Rai Due all’informazione su Rai Uno: è un’ipotesi, non una certezza, ma è possibile accada.

Fiorello condurrà Viva Rai2, questo il nome scelto per lo show che segna il suo ritorno in televisione. Il nome è chiaramente ispirato a Viva Radio 2. Viva Rai2 è stato presentato stamattina nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda. La partenza è fissata per il 7 novembre ma su RaiPlay, in via sperimentale insomma. In televisione arriverà invece dal 5 dicembre, su Rai Due, dal lunedì al venerdì. Per quanto riguarda l’orario invece non c’è ancora nulla di stabilito, ma occuperà uno spazio compreso tra le 7 e le 8,30.

Viva Rai2 di Fiorello sarà composto da 135 puntate e andrà in onda da dicembre fino a giugno. Nel weekend sono previsti gli appuntamenti con il meglio della settimana. Sarà disponibile anche su RaiPlay e potrà essere ascoltato su RaiPlaySound e su Rai Radio Tutta Italiana. Ieri è arrivata la lettera del Tg1 su Fiorello, oggi la notizia dello spostamento su Rai 2: saranno felici per aver mantenuto lo spazio della mattina oppure gradiranno poco la concorrenza con Fiore?