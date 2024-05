Viva Rai2, Conti spiazza Fiorello: “Sanremo? No, sto resistendo”

Fiorello torna a fare spoiler sul prossimo Festival di Sanremo. Sin dalla fine dell’ultima edizione, il comico ha iniziato la sua “ricerca” per capire chi sarà colui o colei che prenderà l’ambito posto di Amadeus. Prima, ha fatto i nomi di Antonella Clerici e Alessandro Cattelan, credendo in particolare che per quest’ultimo possa essere il momento più adatto per vestire i panni di direttore artistico. Adesso, ha deciso di indagare anche su Carlo Conti. Difatti, ieri, 30 aprile, TvBlog ha svelato la notizia secondo la quale il conduttore di “Tale e Quale Show” potrebbe essere al timone di Sanremo 2025 al fianco dei suoi due grandi amici, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

A tal proposito, Fiorello ha quindi deciso di scrivere a Carlo per sapere direttamente la verità. Nella puntata di Viva Rai2! andata in onda mercoledì, 1 maggio, il comico ha letto i messaggi scambiati con il presentatore. “Congratulazioni, adesso domani lo dico in diretta che tu farai Sanremo”, ha scritto Fiorello a Conti. Al che, lui ha risposto con un messaggio vocale, che il comico ha fatto sentire in diretta: “Non fare il bischero, poi mi tocca farlo perché tu hai detto che lo devo fare. Nono, sto ancora resistendo stoicamente”.

Da queste parole, come ha fatto giustamente notare Fiorello, si evince che i dirigenti Rai stiano probabilmente facendo molta pressione su Carlo Conti affinché accetti di essere il prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo. Alla luce del record di ascolti stabilito da Amadeus, è comprensibile che molti possano temere di prendere una responsabilità simile. Allo stesso modo, l’azienda pare voglia andare sul sicuro e puntare su un conduttore di punta della Rai, che ha già capitanato con successo il Festival per ben tre anni.

Tuttavia, Conti sembra esitare. Nonostante il suo grande impegno e la lealtà dimostrata verso la Rai, anche il presentatore sembra riluttante a impegnarsi in una sfida di tale portata. Anche una minima differenza di un punto di share rispetto ai risultati di Amadeus potrebbe essere rapidamente etichettata come un flop, mettendo a rischio di svalutare i successi ottenuti nei suoi Sanremo condotti tra il 2015 e il 2017. Per questo, Carlo sembra stia cercando di resistere alle richieste della Rai. A questo punto, non resta che attendere per vedere se cederà alle pressioni dell’azienda o se continuerà a mantenere ferme le proprie convinzioni.