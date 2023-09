Viva Rai 2, ufficializzata la data di inizio: la novità sull’orario

Viva Rai 2 è pronto a tornare con una nuova stagione. A un certo punto, quest’estate, si era addirittura profilata l’ipotesi che lo show mattutino di Fiorello venisse archiviato. Non per via di dati d’ascolto magri (la trasmissione è stata in grado di far volare Rai Due oltre il 16%, un miracolo), ma per il fatto che c’era stato lo sfratto di Via Asiago. Troppo rumore, con i residenti che si erano lamentati e con lo showman siciliano che, ragionevolmente, aveva compreso la situazione. L’impasse è poi stato risolto: è stata trovata una nuova location. Ora il programma è pronto a ripartire. Nelle scorse ore, tramite X (il fu Twitter), è stata annunciata la data di inizio della trasmissione: l’appuntamento è per lunedì 6 novembre 2023.

Naturalmente Fiorello e la sua allegra compagnia (Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Ruggiero Del Vecchio…) torneranno protagonisti su Rai Due. Novità sull’orario di inizio. Si anticipa di circa un quarto d’ora rispetto alla scorsa stagione: la linea verrà presa alle 7 e non più a 7.15.

Nuova location – Abbandonata Via Asiago, si è trovata una soluzione al Foro Italico di Roma. In ragione di questa novità, la glass room sarà molto più grande di quella dello scorso anno. Ci sarà più spazio in quanto verrà allestita all’interno del parcheggio del complesso sportivo del CONI.

Qualcuno inizialmente aveva pensato di trasferire il programma in uno studio televisivo. Fiorello aveva scartato l’ipotesi, ben sapendo che la forza di Viva Rai 2 era proprio quella di andare in onda dalla strada. Alla fine tutto è stato sistemato, e in meglio, in quanto ora lo showman avrà ancor più spazio per organizzare la sua ‘creatura’ senza doversi preoccupare delle proteste degli inquilini di Via Asiago.

Come poc’anzi accennato, nel cast ufficiale confermati Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e, naturalmente, il simbolo dello show, Ruggiero Del Vecchio, il simpatico vecchietto. Tornerà ad esibirsi anche il corpo di ballo, altro elemento simbolo di Viva Rai 2. I danzatori saranno anche quest’anno diretti dal coreografo Luca Tommassini. Per il resto solita spassosa musica: toni dissacranti, risate e tanti ospiti.