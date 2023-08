Viva Rai 2, tutto fatto: quando inizia, la nuova location e il cast

Viva Rai 2 sta per tornare. Dopo alcuni dubbi, legati alla questione location, il varietà mattutino di Fiorello si prepara a ripartire. È stato TvBlog a riportare le ultime indiscrezioni per quanto riguarda location, cast e data di inizio del programma. Ecco quanto trapelato.

Viva Rai 2 seconda edizione, i dettagli: location, cast e data di inizio

Come già si era vociferato, pare proprio che il luogo scelto per la seconda stagione di Viva Rai 2 possa essere il Foro Italico, il quale già ospita il celebre auditorium location di Ballando con le Stelle. Salutata Via Asiago, il glass del programma dovrebbe essere allestito nel parcheggio del complesso sportivo del CONI, vicino alle piscine. Sarebbe in corso in questi giorni la trattativa tra la Rai e la società Sport e Salute. Il suddetto glass, inoltre, dovrebbe essere più grande rispetto a quello della scorsa edizione.

Per quanto riguarda il cast, è probabile la conferma di Fabrizio Biggio e Mauro Casciari (i due affiancatori di Fiorello), così come anche Ruggiero Del Vecchio e il corpo di ballo dovrebbero essere prossimi al ritorno. Quest’ultimo dovrebbe essere nuovamente diretto da Luca Tommassini (coreografo) e, spiega TvBlog, potrebbe essere rinforzato con l’aggiunta di altri 4 o 5 elementi. Piergiorgio Camilli, invece, dovrebbe essere confermato in cabina di regia.

Per quanto riguarda la data di partenza, l’inizio della seconda stagione di Viva Rai 2 sarebbe, al momento, fissato per lunedì 6 novembre. Non sarebbe ancora stata decisa la durata della nuova edizione del varietà mattutino, ma andrà probabilmente in onda fino alla settimana del Festival di Sanremo. Non si esclude, inoltre, che possa allungare fino a maggio.

Ritorno di Viva Rai 2: lo spot dell’annuncio

Il ritorno dello show mattutino era stato annunciato tramite un breve spot di 15 secondi dove, sebbene non si leggesse il nome del programma, era possibile riconoscere la grafica da questo utilizzata. Il video mostrava una nuova location, diversa da Via Asiago (complici le polemiche dei residenti per i troppi schiamazzi generati dalla trasmissione la mattina presto), ovvero un semplice parcheggio difficile da identificare. Se le indiscrezioni dovessero essere vere, non mancherebbe molto all’inizio di Viva Rai 2. Il varietà di Fiorello sta per tornare con tante novità, location in primis.